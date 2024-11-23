Гороскоп Таро для каждого знака зодиака на 24 ноября, узнайте, что вас ждет в этот день.

Гороскоп на картах Таро для каждого знака зодиака на 24 ноября, пришло время начать жизнь заново, и когда вы начинаете с точки зрения благодарности, это намного проще.

Узнайте, что принесет вам ежедневный гороскоп на картах Таро для вашего знака зодиака на 24 ноября.

Овен (21 марта - 19 апреля)

Карта Таро: Отшельник

Наступила напряженная неделя, и при таком количестве событий вы готовы к тишине и покою.

Будете ли вы проводить время с друзьями и семьей или пойдете на общественное мероприятие? Найдите время для себя, чтобы вы освежились и восстановили силы.

Телец (20 апреля - 20 мая)

Карта Таро: Рыцарь Пентаклей

Деньги на столе, Телец. У вас есть масса возможностей компенсировать финансовые потери.

Возможно, вам придется поискать немного усерднее, чем хотелось бы, но вы найдете то, что ищете.

Близнецы (21 мая - 20 июня)

Карта Таро: Королева Кубков

Не позволяйте беспокойству подавить ваш внутренний голос. Ваша материнская и заботливая натура жива и здорова.

Часть вас хочет быть там, чтобы помочь нуждающемуся другу. Не сопротивляйтесь желанию; протяните руку помощи, чтобы узнать, может ли кто-то, кого вы любите, нуждаться в помощи.

Рак (21 июня - 22 июля)

Карта Таро: Туз Жезлов

Включите хорошую музыку, выпейте любимый напиток для взрослых и настройтесь на правильный лад.

Вы можете создать что-то удивительное уже сегодня, если у вас есть желание это сделать.

Лев (23 июля - 22 августа)

Карта Таро: Королева Мечей

У вас блестящий ум и острая интуиция, рожденные вашим жизненным опытом.

Ваша дружба, как друг, который рядом, когда вам нужна рука помощи, поддерживает, питает и исцеляет.

Дева (23 августа - 22 сентября)

Карта Таро: Дурак

Что-то хорошее где-то там зовет вас по имени, и когда вы знаете, что это правильно, вы спешите за этим. Вы не будете ждать, пока кто-то даст вам разрешение следовать за своими мечтами. Когда вы готовы жить той жизнью, которой хотите, вы берете свою цель и идете за ней.

Весы (23 сентября - 22 октября)

Карта Таро: Суд

Ваша история жизни не должна пропадать зря. У вас есть сильная история, которую можно рассказать.

Так что, независимо от того, решите ли вы писать колонку советов, личный блог или твитнуть несколько мыслей в день, то, чем вы можете поделиться, имеет значение. Не стесняйтесь публиковать то, что вы думаете о других.

Скорпион (23 октября - 21 ноября)

Карта Таро: Шестерка Пентаклей

Если у вас нет денег, чтобы заплатить другу за его навыки, возможно, он будет готов заняться с вами бартером и торговлей.

Если у вас есть что-то ценное, что им нужно, предложите обменяться работой. Возможно, вам обоим будет лучше помогать друг другу, чем нанимать кого-то другого за плату.

Стрелец (22 ноября - 21 декабря)

Карта Таро: Десятка Жезлов

Живите по средствам. В жизни так много требований, что кажется, будто нужно делать больше, чтобы стать лучше.

Зачем поощрять борьбу, если можно сэкономить на некоторых сферах жизни и уменьшить финансовое бремя?

Козерог (22 декабря - 19 января)

Карта Таро: Королева Жезлов

Вы надеетесь завести ребенка? Если вы изо всех сил пытаетесь создать семью, эта карта Таро указывает на то, что вы вступаете в плодородное время. Это может быть месяц, когда вы обнаружите успех.

Водолей (20 января - 18 февраля)

Карта Таро: Королева Пентаклей

Вы надежный человек, поэтому все, кажется, просят вас помочь в последнюю минуту. Люди могут сказать, что у вас есть отношение «сделать это», и если вы можете быть рядом в трудную минуту, вы будете рядом.

Рыбы (19 февраля - 20 марта)

Карта Таро: Умеренность

Вы слишком много думаете? Эта карта Таро показывает, что вы можете беспокоиться о вопросе, который вы не можете контролировать. Отпустите его и посмотрите, как вселенная разберется с ситуацией.

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