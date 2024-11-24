Гороскоп на картах Таро для каждого знака зодиака на 25 ноября, есть вещи, которые выходят на первый план.

Гороскоп Таро для каждого знака зодиака на 25 ноября, сегодняшняя карта раскрывает некоторые интересные идеи.

Узнайте, что принесет вам ежедневное гадание на картах Таро для вашего знака зодиака на 25 ноября:

Овен (21 марта - 19 апреля)

Карта Таро: Пятерка Жезлов

Эта карта Таро предупреждает, что сегодня вы можете столкнуться с неожиданными неприятностями. Во всех ситуациях царит хаос, но когда вы готовы заранее, в них легче ориентироваться. Поэтому сохраняйте настрой «можно сделать».

Телец (20 апреля - 20 мая)

Карта Таро: Пятерка Мечей

Иногда люди просто хотят поспорить с вами. Вы можете дать им дельный совет, но они все равно думают, что знают лучше. Хотя нелегко позволить человеку потерпеть неудачу самостоятельно, это может быть единственным способом, которым он научится. Жесткая любовь.

Близнецы (21 мая - 20 июня)

Карта Таро: Двойка Жезлов

Вы можете некоторое время находиться в тупике, потому что не уверены, какой путь вам следует выбрать. Возможно, вы не готовы сделать выбор прямо сейчас. Немного больше информации может помочь вам принять мудрое решение.

Рак (21 июня - 22 июля)

Карта Таро: Девятка Пентаклей

Неспособность человека быть добрым в трудные времена является признаком того, что у него есть внутреннее несчастье. Вы не можете сделать кого-то счастливым, он должен выбрать быть самим собой.

Лев (23 июля - 22 августа)

Карта Таро: Мир

Удача находит вас там, где вы работаете усерднее всего. Если вы видите, что хотите что-то изменить, найдите путь, который приведет вас к вашей судьбе.

Дева (23 августа - 22 сентября)

Карта Таро: Башня

Проблемы могут возникнуть из ниоткуда, и это ошеломляет. Вы можете быстро учиться и научиться делать все правильно. Не позволяйте шоку от незнания помешать вам сделать правильный поступок в данный момент.

Весы (23 сентября - 22 октября)

Карта Таро: Иерофант

Старомодная одежда возвращается. Если вы любите все ретро, ​​это может быть ваше время блистать!

Скорпион (23 октября - 21 ноября)

Карта Таро: Солнце

Это прекрасный день для вас, чтобы исследовать все радости, которые может принести жизнь. Побалуйте себя чем-нибудь веселым, даже если вам кажется, что это немного дороговато. Чем больше вы позволяете себе выходить за рамки своих ограничений, тем легче становится дотянуться до звезд.

Стрелец (22 ноября - 21 декабря)

Карта Таро: Звезда

Вселенная прокладывает для вас путь к мечте. Не переставайте верить в себя. То, что должно быть, всегда придет к вам, готовы вы или нет.

Козерог (22 декабря - 19 января)

Карта Таро: Колесница

Вы должны держаться за свои цели обеими руками. Вы можете устать и устать, но это всегда происходит, когда вы так близки к финишу. Продолжайте двигаться вперед. Вы не пожалеете, если дойдете до конца.

Водолей (20 января - 18 февраля)

Карта Таро: Император

Вы можете чувствовать, что сдались, но вы воин-боец. Вы не будете долго падать. Сегодня дайте себе момент, чтобы поплакать, но вскоре это будут слезы счастья.

Рыбы (19 февраля - 20 марта)

Карта Таро: Двойка Кубков

Эмоции могут быть такими запутанными, но как только вы во всем разберетесь, наступает момент озарения. Страх превращается в уверенность, и тогда вы готовы покорить мир!

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