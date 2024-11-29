Нередко бывает, что даже новые смартфоны, будь то бюджетные модели или флагманы с мощными характеристиками, начинают работать медленно.

Программы открываются с задержками, отклик на действия замедляется, а сам смартфон "тормозит".

Чтобы разобраться в этом, необходимо провести диагностику и выяснить, какие процессы замедляют работу смартфона.

На устройствах Android предусмотрен встроенный менеджер ОЗУ, который позволяет увидеть, какие программы и процессы сейчас активно потребляют ресурсы. Чтобы провести такую проверку, выполните следующие действия:

Откройте «Настройки». Перейдите в раздел "О телефоне" или "О устройстве". Несколько раз тапните по строке с номером сборки. Если будет необходимо, введите пароль для разблокировки устройства. После этого система уведомит, что вы стали разработчиком. Вернитесь в меню и найдите пункт с дополнительными настройками для разработчиков в системных настройках. В разделе "Запущенные службы" или "Запущенные программы" откроется список процессов, которые сейчас работают на вашем устройстве.

В этом списке вы увидите приложения, которые потребляют оперативную память вашего устройства. Если более 50% оперативной памяти занято, это означает, что смартфон работает медленно.

Кроме того, на многих устройствах с включенным режимом разработчика появляется дополнительный пункт в настройках — "Память". Здесь вы можете выбрать временной интервал, например, за последние 3 часа, чтобы увидеть, какие программы использовали больше всего памяти.

На устройствах Samsung имеется функция, которая автоматически предлагает удаление приложений, потребляющих слишком много ресурсов. Смартфон предложит вам удалить те программы, которые, по его мнению, мешают нормальной работе.

Если вы уже выполнили все рекомендации, а смартфон все равно работает медленно, возможно, проблема кроется в аппаратной части устройства. В таком случае лучшим решением будет обращение в сервисный центр.

Последние новости Украины:

Что нельзя держать рядом с телефоном: список вещей, которые могут навредить смартфону.

Украинцев призывали потреблять меньше электроэнергии: в Минэнерго объяснили, как это сделать.

Зимой может не быть отключений света: в ДТЭК назвали единственное условие.