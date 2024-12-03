С учетом обострения боевых действий и призывов пограничных военных администраций эвакуироваться, различные организации и волонтерские фонды предоставляют помощь в размещении.
Волынская, Ровненская, Житомирская, Закарпатская, Одесская, Хмельницкая, Тернопольская и Львовская области предоставляют горячие линии для переселенцев, где можно узнать информацию о свободных местах для временного размещения.
Львовская область активно принимает эвакуированных из зон активных боевых действий и обеспечивает их временным жильем.
Кроме того, помощь предлагают и благотворительные организации. Центр поддержки и защиты оказывает помощь в поиске временного жилья в Львовской области или за рубежом. Фонд «Save Ukraine» работает с семьями и предоставляет размещение в специализированных центрах в Киеве, Ирпене и других городах.
Активно работают фонды, которые помогают с временным размещением тех, кто нуждается в помощи из-за эвакуации.
Контактные данные для помощи:
- Волынская область – +38 066 657 09 15
- Ровненская область – +38 0362 400 100, +38 098 505 83 25, +38 097 008 81 91
- Житомирская область – +38 067 499 29 16, +38 067 399 62 72
- Закарпатская область – +38 096 284 33 68
- Одесская область – +38 067 518 07 02, +38 067 415 15 76
- Хмельницкая область – +38 093 17 02 560
- Тернопольская область – 0 800 335 975
- Львовская область – 16 84 (горячая линия Львовщины)
Для помощи при эвакуации и размещении в укрытиях:
- Центр поддержки и защиты – +38 067 333 17 52; +38 093 170 67 39; +38 050 615 57 50 (горячая линия по вопросам эвакуации и размещения в укрытиях ADRA Ukraine)
- Фонд «Save Ukraine» – +38 098 122 11 05
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