В условиях войны, развязанной россией, тысячи украинцев вынуждены покидать свои дома и эвакуироваться в более безопасные регионы.

С учетом обострения боевых действий и призывов пограничных военных администраций эвакуироваться, различные организации и волонтерские фонды предоставляют помощь в размещении.

Волынская, Ровненская, Житомирская, Закарпатская, Одесская, Хмельницкая, Тернопольская и Львовская области предоставляют горячие линии для переселенцев, где можно узнать информацию о свободных местах для временного размещения.

Львовская область активно принимает эвакуированных из зон активных боевых действий и обеспечивает их временным жильем.

Кроме того, помощь предлагают и благотворительные организации. Центр поддержки и защиты оказывает помощь в поиске временного жилья в Львовской области или за рубежом. Фонд «Save Ukraine» работает с семьями и предоставляет размещение в специализированных центрах в Киеве, Ирпене и других городах.

Активно работают фонды, которые помогают с временным размещением тех, кто нуждается в помощи из-за эвакуации.

Контактные данные для помощи:

Волынская область – +38 066 657 09 15

Ровненская область – +38 0362 400 100, +38 098 505 83 25, +38 097 008 81 91

Житомирская область – +38 067 499 29 16, +38 067 399 62 72

Закарпатская область – +38 096 284 33 68

Одесская область – +38 067 518 07 02, +38 067 415 15 76

Хмельницкая область – +38 093 17 02 560

Тернопольская область – 0 800 335 975

Львовская область – 16 84 (горячая линия Львовщины)

Для помощи при эвакуации и размещении в укрытиях:

Центр поддержки и защиты – +38 067 333 17 52; +38 093 170 67 39; +38 050 615 57 50 (горячая линия по вопросам эвакуации и размещения в укрытиях ADRA Ukraine)

Фонд «Save Ukraine» – +38 098 122 11 05

Последние новости Украины:

Что нельзя держать рядом с телефоном: список вещей, которые могут навредить смартфону.

Украинцев призывали потреблять меньше электроэнергии: в Минэнерго объяснили, как это сделать.

Зимой может не быть отключений света: в ДТЭК назвали единственное условие.