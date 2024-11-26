Узнайте, что принесет вам ежедневный гороскоп на картах Таро для вашего знака зодиака на 27 ноября.

Гороскоп Таро на 27 ноября для всех знаков Зодиака:

Овен (21 марта - 19 апреля)

Карта Таро: Солнце, перевернутое

Жизнь может иногда казаться перевернутой с ног на голову, но когда вы проходите через сложную ситуацию, это все равно хороший опыт. Вы узнаете что-то новое о себе. Вы становитесь способным подтолкнуть себя дальше, чем вы делали раньше. Вы можете выбрать грусть или рассматривать этот уникальный опыт как способ стать лучшим человеком.

Телец (20 апреля - 20 мая)

Карта Таро: Король Мечей

Следите за своим темпераментом, Телец. Легко разозлиться, а затем потерять самообладание. Вы не хотите быть тем человеком, который бушует на дороге или говорит то, чего не имеете в виду. Сделайте глубокий вдох и выберите терпение. Вы можете это сделать,

Близнецы (21 мая - 20 июня)

Карта Таро: Паж Кубков

Действительно ли хорошие люди финишируют последними? Может показаться, что так, но, возможно, дело в том, что людям нужно немного времени, чтобы переварить свои эмоции. Ваша эмпатия — это не слабость. Она идеально подходит для того, чтобы показать другим, как любить и как их можно любить.

Рак (21 июня - 22 июля)

Карта Таро: Иерофант, перевернутая

Некоторые правила не соответствуют вашим текущим системам убеждений, и поэтому вы можете решить, что пришло время изменить свое поведение. Да, вы можете чувствовать вину за то, что оставили свою веру или религию, в которой выросли. Но это решение, которое вам нужно принять. Важно следовать своему сердцу и быть верным себе.

Лев (23 июля - 22 августа)

Карта Таро: Король Пентаклей

Каждому нужен лидер в жизни. А что, если этим человеком можете стать вы? Вы можете работать над различными чертами, которые, как вы знаете, вам нужно укрепить в своей личности, чтобы стать сильным образцом для подражания. И пока вы работаете над самосовершенствованием, вы можете продолжать делать то, что можете, с талантами, которые у вас есть сейчас. Это замечательно, особенно если вы знаете, что у вас есть друг, которому прямо сейчас может пригодиться ваше лидерство.

Дева (23 августа - 22 сентября)

Карта Таро: Семерка Жезлов

Если вы будете продолжать делать одно и то же снова и снова, результаты не изменятся. Несчастье и чувство застоя — это индикаторы того, что вам нужно взглянуть на проблему под новым углом. Попробуйте мыслить нестандартно. Попробуйте что-то новое.

Весы (23 сентября - 22 октября)

Карта Таро: Четверка Мечей

Вы слишком много работаете? Вы можете слишком много на себя нагружать, потому что считаете, что вам нужно быть или что-то делать, чтобы произвести впечатление на других. Вы не хотите истощать себя, Весы. Будьте терпеливы в этом процессе. Все происходит в те сроки, в которые нужно.

Скорпион (23 октября - 21 ноября)

Карта Таро: Маг, перевернутая

Некоторые люди рождаются с природным талантом, а потом ничего не делают с тем, что у них есть. Возможно, вам придется приложить больше усилий, и иногда это может показаться одиноким. Вы можете спросить себя, о чем вы думаете? Это может показаться вам немного безумным. Однако, если вы действительно верите в свою мечту, это стоит всех усилий. Не делайте этого, потому что вам кажется, что вы недостаточно хороши. Сдавайтесь только в том случае, если вы действительно не хотите достигать цели.

Стрелец (22 ноября - 21 декабря)

Карта Таро: Император, перевернутая

Не каждый аргумент стоит того, чтобы из-за него бороться. Кто-то может попытаться нажать на ваши кнопки, но вы видите, насколько это незрело. Вы можете определить, когда человек пытается заставить вас отреагировать. Не показывайте эти уязвимости. Скрывайте их. Сохраняйте невозмутимое лицо.

Козерог (22 декабря - 19 января)

Карта Таро: Восьмерка Пентаклей

Сроки и еще раз сроки. Кажется, они никогда не исчезнут. Если у вас слишком много работы и вы боитесь не уложиться в сроки, скажите об этом. Сообщите начальнику и попросите о помощи. Не молчите, когда вы уже можете сказать, что вы влипли в неприятности.

Водолей (20 января - 18 февраля)

Карта Таро: Луна

Вещи не такие, какими кажутся. На самом деле, сейчас все кажется неясным. Вы находитесь в состоянии замешательства, и это заставляет вас чувствовать сомнения и паранойю. Сделайте глубокий вдох и доверьтесь своей интуиции. Не позволяйте страху диктовать вам выбор.

Рыбы (19 февраля - 20 марта)

Карта Таро: Дурак

Вы действительно хотите, чтобы это сработало, и именно поэтому вы спешите вперед, не задавая вопросов и не проверяя, все ли в порядке. Проверка вещей, прежде чем прыгнуть в них, — это мудрое решение. Это может сэкономить вам время. Посмотрите, нет ли каких-либо красных флажков. Проверьте свое суждение.

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