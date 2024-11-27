Гороскоп на одной карте Таро для всех знаков зодиака на 28 ноября с прогнозом с использованием нумерологии и астрологии уже здесь.

Узнайте, что принесет вам ежедневный гороскоп на картах Таро для вашего знака зодиака на 28 ноября.

Вашему вниманию предлагается гадание на одной карте Таро для всех знаков зодиака на 28 ноября с прогнозом с использованием нумерологии и астрологии.

Но что принесет гороскоп на одной карте Таро вашему знаку зодиака? Читайте дальше.

Овен (21 марта - 19 апреля)

Карта Таро: Солнце

Есть хорошие новости, а есть и отличные. Эта карта Таро показывает, что в вашей жизни должно произойти что-то замечательное.

Вы можете не знать наверняка, какие семена, посеянные вами в прошлом, принесут вам урожай.

Однако вас определенно ждет что-то чудесное, так что будьте к этому готовы.

Телец (20 апреля - 20 мая)

Карта Таро: Король Кубков

Большие мечты и амбиции сопровождаются большими эмоциями.

И вам захочется сосредоточиться на них и не позволять своим чувствам управлять вами.

Помните, что ваш разум превосходит ваше сердце, и именно поэтому вам нужно слушать обоих. Всякий раз, когда вы чувствуете, что выходите из-под контроля, верните себя в реальность.

Близнецы (21 мая - 20 июня)

Карта Таро: Четверка Пентаклей

В конкретном проекте, над которым вы работали, было много движущихся частей, и необходимость управлять ими всеми может показаться непосильной задачей.

Будьте чувствительны ко времени и ресурсам. Не пытайтесь перенапрячься. Помните, что нормально задавать себе темп и не спешить, пока вы не будете готовы.

Рак (21 июня - 22 июля)

Карта Таро: Императрица

Всегда разумно прислушиваться к своей интуиции, но если вы полны сомнений и не уверены в себе, обязательно проверьте свои чувства, посоветовавшись с другом.

Лев (23 июля - 22 августа)

Карта Таро: Шестерка Пентаклей, перевернутая

Сейчас трудно найти деньги, но эта засуха не продлится вечно.

Вы будете в лучшем положении, когда все снова уладится. Ваша надежда не напрасна.

Дева (23 августа - 22 сентября)

Карта Таро: Десятка Мечей, перевернутая

Вы не думали, что сможете оправиться от такой катастрофы в своей жизни, но посмотрите, вы наконец-то начинаете восставать из пепла.

Это совершенно новое начало вот-вот наступит, и даже если вы, возможно, немного смущаетесь или стесняетесь начинать что-то новое, рискните и сделайте первый шаг навстречу новой жизни.

Весы (23 сентября - 22 октября)

Карта Таро: Королева Кубков, перевернутая

В сутках не так много часов, а сделать нужно многое. Нужно расставить приоритеты, Весы.

Не позволяйте себе отвлекаться на что-то другое. Вам нужно быть осторожным, так как день пролетит быстро и закончится прежде, чем вы это заметите.

Скорпион (23 октября - 21 ноября)

Карта Таро: Пятерка Пентаклей, перевернутая

Хорошо, когда трудности и вызовы наконец-то начинают спадать.

Вы можете перевести дух и оставить прошлое позади. Не ждите, что вас ждет еще больше негатива, худшее уже позади.

Стрелец (22 ноября - 21 декабря)

Карта Таро: Тройка Кубков, перевернутая

В последнее время вы ходите на цыпочках, и пришло время избавиться от этих негативных вибраций, чтобы вы могли войти в свою жизнь без страха оказаться под микроскопом. Хватит, уже. В вашей жизни больше нет места для этого. Думайте позитивно.

Козерог (22 декабря - 19 января)

Карта Таро: Мир

Вы движетесь вверх и находитесь на пике своей карьеры.

Вас ждет что-то хорошее, поэтому оставайтесь амбициозными и усердно работайте над достижением цели.

Водолей (20 января - 18 февраля)

Карта Таро: Маг

У вас есть яркие идеи и множество вариантов выбора для достижения конечной цели.

Будет сложно сузить круг вариантов до чего-то одного, но пробуйте варианты, пока не найдете то, что вам покажется правильным.

Рыбы (19 февраля - 20 марта)

Карта Таро: Луна

Кто-то не показывает вам, кто он на самом деле.

Вы ослабляете бдительность без причины, и вам будет больно. Если у вас возникло чувство, что кто-то искренен, доверяйте себе.

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