Узнайте, что принесет вам ежедневный гороскоп на картах Таро для вашего знака зодиака на 28 ноября.
Вашему вниманию предлагается гадание на одной карте Таро для всех знаков зодиака на 28 ноября с прогнозом с использованием нумерологии и астрологии.
Но что принесет гороскоп на одной карте Таро вашему знаку зодиака? Читайте дальше.
Овен (21 марта - 19 апреля)
Карта Таро: Солнце
Есть хорошие новости, а есть и отличные. Эта карта Таро показывает, что в вашей жизни должно произойти что-то замечательное.
Вы можете не знать наверняка, какие семена, посеянные вами в прошлом, принесут вам урожай.
Однако вас определенно ждет что-то чудесное, так что будьте к этому готовы.
Телец (20 апреля - 20 мая)
Карта Таро: Король Кубков
Большие мечты и амбиции сопровождаются большими эмоциями.
И вам захочется сосредоточиться на них и не позволять своим чувствам управлять вами.
Помните, что ваш разум превосходит ваше сердце, и именно поэтому вам нужно слушать обоих. Всякий раз, когда вы чувствуете, что выходите из-под контроля, верните себя в реальность.
Близнецы (21 мая - 20 июня)
Карта Таро: Четверка Пентаклей
В конкретном проекте, над которым вы работали, было много движущихся частей, и необходимость управлять ими всеми может показаться непосильной задачей.
Будьте чувствительны ко времени и ресурсам. Не пытайтесь перенапрячься. Помните, что нормально задавать себе темп и не спешить, пока вы не будете готовы.
Рак (21 июня - 22 июля)
Карта Таро: Императрица
Всегда разумно прислушиваться к своей интуиции, но если вы полны сомнений и не уверены в себе, обязательно проверьте свои чувства, посоветовавшись с другом.
Лев (23 июля - 22 августа)
Карта Таро: Шестерка Пентаклей, перевернутая
Сейчас трудно найти деньги, но эта засуха не продлится вечно.
Вы будете в лучшем положении, когда все снова уладится. Ваша надежда не напрасна.
Дева (23 августа - 22 сентября)
Карта Таро: Десятка Мечей, перевернутая
Вы не думали, что сможете оправиться от такой катастрофы в своей жизни, но посмотрите, вы наконец-то начинаете восставать из пепла.
Это совершенно новое начало вот-вот наступит, и даже если вы, возможно, немного смущаетесь или стесняетесь начинать что-то новое, рискните и сделайте первый шаг навстречу новой жизни.
Весы (23 сентября - 22 октября)
Карта Таро: Королева Кубков, перевернутая
В сутках не так много часов, а сделать нужно многое. Нужно расставить приоритеты, Весы.
Не позволяйте себе отвлекаться на что-то другое. Вам нужно быть осторожным, так как день пролетит быстро и закончится прежде, чем вы это заметите.
Скорпион (23 октября - 21 ноября)
Карта Таро: Пятерка Пентаклей, перевернутая
Хорошо, когда трудности и вызовы наконец-то начинают спадать.
Вы можете перевести дух и оставить прошлое позади. Не ждите, что вас ждет еще больше негатива, худшее уже позади.
Стрелец (22 ноября - 21 декабря)
Карта Таро: Тройка Кубков, перевернутая
В последнее время вы ходите на цыпочках, и пришло время избавиться от этих негативных вибраций, чтобы вы могли войти в свою жизнь без страха оказаться под микроскопом. Хватит, уже. В вашей жизни больше нет места для этого. Думайте позитивно.
Козерог (22 декабря - 19 января)
Карта Таро: Мир
Вы движетесь вверх и находитесь на пике своей карьеры.
Вас ждет что-то хорошее, поэтому оставайтесь амбициозными и усердно работайте над достижением цели.
Водолей (20 января - 18 февраля)
Карта Таро: Маг
У вас есть яркие идеи и множество вариантов выбора для достижения конечной цели.
Будет сложно сузить круг вариантов до чего-то одного, но пробуйте варианты, пока не найдете то, что вам покажется правильным.
Рыбы (19 февраля - 20 марта)
Карта Таро: Луна
Кто-то не показывает вам, кто он на самом деле.
Вы ослабляете бдительность без причины, и вам будет больно. Если у вас возникло чувство, что кто-то искренен, доверяйте себе.
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