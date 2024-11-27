28 ноября по церковному календарю – день памяти преподобного Паисия Величковского.

28 ноября по новому церковному календарю чтят память святого преподобномученика и исповедника Стефана Нового.

В народном календаре 28 ноября называют Сойкин день. 28 ноября (11 декабря по старому стилю) - день памяти преподобномученика Стефана Нового.

Праздник 28 ноября по старому стилю - день памяти трех святых Гурия, Самона и Авива, а также Паисия Величковского.

28 ноября нужно пойти в храм, Святого мученика Стефана просят о заступничестве, избавлении от болезней, помощи в сложный период в жизни.

Наши предки верили, что в этот день 28 ноября необходимо прислушиваться к советам старших, ведь они помогут решить сложные задачи.

28 ноября раньше уделяли особое внимание лошадям, также проводились разные обряды, дабы животные были здоровы.

У наших предков 28 ноября было немало интересных примет на этот день, например, смотрели, какой день - если на земле лежит снег - значит к весне он не растает.

На земле уже много снега – значит ждите хороший урожай в следующем году будет.

28 ноября сильный ветер - к Николаю, 19 декабря, ожидайте неспокойной погоды.

28 ноября нельзя венчаться, жениться, убирать в доме, рыбачить и охотиться. Воздержитесь от конфликтов и обид в этот церковный праздник.

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