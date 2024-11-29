Гороскоп Таро по одной карте на 30 ноября, даже немногого в этот день будет достаточно.

Узнайте, что принесет вам ежедневное гадание на картах Таро для вашего знака зодиака на 30 ноября.

Вашему вниманию предлагается гадание на одной карте Таро для всех знаков зодиака на 30 ноября с прогнозом с использованием нумерологии и астрологии.

Но что принесет расклад Таро на одну карту для вашего знака зодиака? Читайте дальше.

Овен (21 марта - 19 апреля)

Карта Таро: Маг

Когда вы большой мечтатель, невозможно достичь своих целей в одиночку. Вот почему вам нужно использовать все доступные инструменты, чтобы помочь вам двигаться в правильном направлении.

Вы находчивы и так талантливы. Потребуется несколько попыток, но не сдавайтесь и обращайтесь за помощью, когда она вам понадобится.

Телец (20 апреля - 20 мая)

Карта Таро: Десятка Мечей

Это не день для риска. Вы можете столкнуться с катастрофой из-за решений, принятых вашим другом, и это не ваша вина.

День будет сумасшедшим, и вы не поймете, откуда взялась драма или почему. Так что будьте осторожны сегодня, Телец. Не теряйте бдительности ни при каких обстоятельствах.

Близнецы (21 мая - 20 июня)

Карта Таро: Тройка Жезлов

Желание отправиться навстречу новым приключениям терзает ваше сердце.

Прошло много времени с тех пор, как вы в последний раз отправлялись в путешествие куда-то особенное. Как бы здорово было провести время с другом, путешествуя куда-то, даже если это просто поездка и осмотр достопримечательностей.

Возможно, пришло время забронировать отпуск и исследовать новую обстановку до конца года.

Рак (21 июня - 22 июля)

Карта Таро: Девятка Кубков

Расслабьтесь и наслаждайтесь всеми благами, которые может предложить жизнь. Вы говорили о планах, так что вместо того, чтобы болтать, действуйте.

Ознакомьтесь с предложениями по путешествиям или запланируйте поездку за город, чтобы навестить друга, которого вы давно не видели.

Лев (23 июля - 22 августа)

Карта Таро: Умеренность

Увидьте видение, затем планируйте свои шаги осторожно и внимательно. В глубине души вы знаете, что вам суждено совершить великое дело.

Вы глубоко убеждены в потенциале своего выбора, и теперь, когда вы так близки к началу этого пути, постарайтесь убедиться, что ваш план соответствует всем требованиям.

Дева (23 августа - 22 сентября)

Карта Таро: Семерка Жезлов

Девы, вам будет брошен вызов относительно того, во что вы верите и почему.

Вы должны быть честны. Ваша задача не вписываться в толпу или радовать людей своими ответами.

Важно быть честным, открытым и говорить то, что вы действительно чувствуете.

Весы (23 сентября - 22 октября)

Карта Таро: Король Мечей

Это серьезный вопрос, Весы, и вы не хотите относиться к нему легкомысленно. На ваших плечах лежит большая ответственность.

Если вы не преуспеваете, вы можете почувствовать, что подвели других или испортили свою хорошую репутацию. Вы можете

Скорпион (23 октября - 21 ноября)

Карта Таро: Десятка Мечей

У вас отняли доверие и веру в человечество. Кто-то ранил вас до глубины души, и вам хочется просто свернуться в клубок и больше не выходить.

Но это не выход. Не позволяй никому забрать всю твою силу. Ты должен быть сильнее, сильнее, чем когда-либо прежде, чтобы вытащить себя.

Стрелец (22 ноября - 21 декабря)

Карта Таро: Звезда

Так много целительной энергии доступно тебе, Стрелец. Ты жаждал какого-то знака от вселенной, что тебя видят и слышат.

Вы увидите, что вы прошли, по порядковым номерам и знакам вокруг вас. Вся вселенная хочет, чтобы вы знали, что вы важны, больше, чем вы осознаете.

Козерог (22 декабря - 19 января)

Карта Таро: Паж Жезлов

Жизнь была такой запутанной. Мало что было ясно или определенно, поэтому вы хватаетесь за соломинку, чтобы разобраться в этом безумии.

Будьте креативны и мыслите нестандартно. Направьте свое желание на то, чтобы полностью посвятить себя получению того, чего вы хотите от жизни на этой неделе.

Водолей (20 января - 18 февраля)

Карта Таро: Семерка Кубков

Новый проект или идея могут начаться на этой неделе. Установите праздничные огни или начните шопинг. Запланируйте предстоящий ужин с друзьями и семьей.

Существует множество замечательных способов провести время и развлечься.

Рыбы (19 февраля - 20 марта)

Карта Таро: Луна

Кто-то нечестен и немного манипулирует. Вы нутром почувствовали, что что-то не так, и не хотели в это верить.

Иногда правда ранит, и, несмотря на все ваши самые лучшие намерения, пришло время выпустить этого человека из своей жизни и начать с кем-то новым.

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