Узнайте, что принесет вам ежедневное гадание на картах Таро для вашего знака зодиака на 30 ноября.
Вашему вниманию предлагается гадание на одной карте Таро для всех знаков зодиака на 30 ноября с прогнозом с использованием нумерологии и астрологии.
Но что принесет расклад Таро на одну карту для вашего знака зодиака? Читайте дальше.
Овен (21 марта - 19 апреля)
Карта Таро: Маг
Когда вы большой мечтатель, невозможно достичь своих целей в одиночку. Вот почему вам нужно использовать все доступные инструменты, чтобы помочь вам двигаться в правильном направлении.
Вы находчивы и так талантливы. Потребуется несколько попыток, но не сдавайтесь и обращайтесь за помощью, когда она вам понадобится.
Телец (20 апреля - 20 мая)
Карта Таро: Десятка Мечей
Это не день для риска. Вы можете столкнуться с катастрофой из-за решений, принятых вашим другом, и это не ваша вина.
День будет сумасшедшим, и вы не поймете, откуда взялась драма или почему. Так что будьте осторожны сегодня, Телец. Не теряйте бдительности ни при каких обстоятельствах.
Близнецы (21 мая - 20 июня)
Карта Таро: Тройка Жезлов
Желание отправиться навстречу новым приключениям терзает ваше сердце.
Прошло много времени с тех пор, как вы в последний раз отправлялись в путешествие куда-то особенное. Как бы здорово было провести время с другом, путешествуя куда-то, даже если это просто поездка и осмотр достопримечательностей.
Возможно, пришло время забронировать отпуск и исследовать новую обстановку до конца года.
Рак (21 июня - 22 июля)
Карта Таро: Девятка Кубков
Расслабьтесь и наслаждайтесь всеми благами, которые может предложить жизнь. Вы говорили о планах, так что вместо того, чтобы болтать, действуйте.
Ознакомьтесь с предложениями по путешествиям или запланируйте поездку за город, чтобы навестить друга, которого вы давно не видели.
Лев (23 июля - 22 августа)
Карта Таро: Умеренность
Увидьте видение, затем планируйте свои шаги осторожно и внимательно. В глубине души вы знаете, что вам суждено совершить великое дело.
Вы глубоко убеждены в потенциале своего выбора, и теперь, когда вы так близки к началу этого пути, постарайтесь убедиться, что ваш план соответствует всем требованиям.
Дева (23 августа - 22 сентября)
Карта Таро: Семерка Жезлов
Девы, вам будет брошен вызов относительно того, во что вы верите и почему.
Вы должны быть честны. Ваша задача не вписываться в толпу или радовать людей своими ответами.
Важно быть честным, открытым и говорить то, что вы действительно чувствуете.
Весы (23 сентября - 22 октября)
Карта Таро: Король Мечей
Это серьезный вопрос, Весы, и вы не хотите относиться к нему легкомысленно. На ваших плечах лежит большая ответственность.
Если вы не преуспеваете, вы можете почувствовать, что подвели других или испортили свою хорошую репутацию. Вы можете
Скорпион (23 октября - 21 ноября)
Карта Таро: Десятка Мечей
У вас отняли доверие и веру в человечество. Кто-то ранил вас до глубины души, и вам хочется просто свернуться в клубок и больше не выходить.
Но это не выход. Не позволяй никому забрать всю твою силу. Ты должен быть сильнее, сильнее, чем когда-либо прежде, чтобы вытащить себя.
Стрелец (22 ноября - 21 декабря)
Карта Таро: Звезда
Так много целительной энергии доступно тебе, Стрелец. Ты жаждал какого-то знака от вселенной, что тебя видят и слышат.
Вы увидите, что вы прошли, по порядковым номерам и знакам вокруг вас. Вся вселенная хочет, чтобы вы знали, что вы важны, больше, чем вы осознаете.
Козерог (22 декабря - 19 января)
Карта Таро: Паж Жезлов
Жизнь была такой запутанной. Мало что было ясно или определенно, поэтому вы хватаетесь за соломинку, чтобы разобраться в этом безумии.
Будьте креативны и мыслите нестандартно. Направьте свое желание на то, чтобы полностью посвятить себя получению того, чего вы хотите от жизни на этой неделе.
Водолей (20 января - 18 февраля)
Карта Таро: Семерка Кубков
Новый проект или идея могут начаться на этой неделе. Установите праздничные огни или начните шопинг. Запланируйте предстоящий ужин с друзьями и семьей.
Существует множество замечательных способов провести время и развлечься.
Рыбы (19 февраля - 20 марта)
Карта Таро: Луна
Кто-то нечестен и немного манипулирует. Вы нутром почувствовали, что что-то не так, и не хотели в это верить.
Иногда правда ранит, и, несмотря на все ваши самые лучшие намерения, пришло время выпустить этого человека из своей жизни и начать с кем-то новым.
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