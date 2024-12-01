Гороскоп на сегодня, 1 декабря, Овен, Телец, Близнецы, Рак, Лев, Дева, Весы, Скорпион, Стрелец, Козерог, Водолей, Рыбы, узнайте, что вас ждет в этот день.

Гороскоп на сегодня, 1 декабря, для всех знаков Зодиака прочитайте астрологический прогноз для Овна, Тельца, Близнецов, Рака, Льва, Девы, Весов, Скорпиона, Стрельца, Козерога, Водолея и Рыб здесь.

Хотите узнать, что сегодня приготовила вам удача? Найдите свой солнечный знак в ежедневном гороскопе ниже и узнайте.

Наконец-то наступил последний месяц года, но на звездах еще много всего происходит.

Ваш гороскоп может подсказать вам, поскольку сегодня планеты меняют направление.

Гороскоп на 1 декабря для всех знаков Зодиака:

Овен

21 марта — 20 апреля

В это изменчивое время вы можете обнаружить, что сначала верите во что-то, потом не верите, и колеблетесь между этими двумя. Подождите, пока не придет ясность, прежде чем принимать решение.

Телец

21 апреля — 21 мая

Если у вас есть сомнения, держите их при себе, пока не получите больше информации.

До тех пор, возможно, будет трудно добраться до истины, поскольку вещи могут ускользать и скользить, и даже означать несколько вещей одновременно. Даже то, что вам нравится или не нравится, может, кажется, измениться.

Близнецы

22 мая — 21 июня

Остерегайтесь людей с предложениями, которые кажутся слишком хорошими, чтобы быть правдой. Главное сейчас — быть реалистом.

Вещи могут быть искажены, независимо от того, насколько хорошо они объяснены. Истина есть, но ее может быть трудно

найти.

Рак

22 июня — 23 июля

Готовы принять другую философию? Различные варианты могут вас заинтересовать, но сначала проведите небольшое исследование.

Если вы хотите связаться с учителем, коучем по жизни или принять новые способы видения, постарайтесь не принимать ничего как должное. Не делайте ничего, пока не будете уверены.

Лев

24 июля — 23 августа

Вы можете понять, что слишком поторопились и что все может оказаться сложнее, чем вы думали.

Как будто в подтверждение этого вы можете получить новости о других, которые изменили свое мнение. Пока вы не услышите обратного, держитесь подальше.

Дева

24 августа — 23 сентября

Внимание к вашей работе и образу жизни еще больше усиливается благодаря позитивным связям, добавляющим теплоту взаимодействию.

Хотя эти влияния намекают на прогресс, есть также предположение, что вы выиграете от обсуждения проблем. Решительный подход может помочь пролить свет на некоторые области.

Весы

24 сентября — 23 октября

Мечтательная Венера может сделать вас чувствительным, из-за чего вам будет сложнее общаться с людьми.

Текущие энергии показывают, что вам не нужно угождать всем. Успокойтесь и примите во внимание свои чувства. Вы поймете, что вы сильнее, чем думаете.

Скорпион

24 октября — 22 ноября

Небольшие трудности иногда могут быть скрытым благословением. Вероятно, возможность — это не то, с чем вы не смогли бы легко справиться, но ее может быть достаточно, чтобы побудить проявиться вашу находчивую сторону.

Работа над этим может привести вас к другим результатам.

Стрелец

23 ноября — 21 декабря

На подходе более оживленная фаза. Не забегайте слишком далеко вперед, так как сначала вам нужно будет сделать некоторую подготовительную работу.

Хотя этот вариант, возможно, некоторое время оставался в стороне, сейчас он может созреть для реализации, если вы не будете пытаться сделать слишком много и слишком рано.

Козерог

22 декабря — 21 января

Продолжается поиск большего из того, что может предложить жизнь. С развивающимся затмением в ключевой зоне, усиливающим вашу мотивацию, неделя может показать, что вы готовы принять новую фазу.

Следует убедиться, что информация поступает из надежного источника.

Водолей

22 января — 19 февраля

Возможно, ситуация в ваших финансах меняется. Если вы оставили денежные вопросы на самотек, это может быть возможностью вернуть контроль.

Нужен совет? Выбирайте кого-то с хорошей репутацией. Чем вы разборчивее, тем больше вам придется наслаждаться и экономить.

Рыбы

20 февраля — 20 марта

Вы часто меняетесь и приспосабливаетесь к компании, в которой находитесь, что означает, что вы вписываетесь практически в любое место.

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