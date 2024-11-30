Вашему вниманию предлагается гороскоп на одной карте Таро для всех знаков зодиака на 1 декабря с прогнозом с использованием нумерологии и астрологии.

Вашему вниманию предлагается гороскоп на одной карте Таро для всех знаков зодиака на 1 декабря с прогнозом с использованием нумерологии и астрологии.

Трудно поверить, что наступил последний месяц года, и он принесет интригующие новости для вашего знака зодиака, судя по каждому раскладу карт Таро.

Что принесет однокарточное гадание Таро на 1 декабря вашему знаку зодиака? Читайте дальше.

Узнайте, что принесет вам ежедневный гороскоп на картах Таро для вашего знака зодиака на 1 декабря.

Овен (21 марта - 19 апреля)

Карта Таро: Влюбленные

Любовь может быть такой запутанной. Тебе сейчас нужно так много всего обдумать.

Ваше сердце знает, чего оно хочет, но ваш разум беспокоится, что вы совершите ошибку.

Будь верен тому, чего ты действительно хочешь от отношений, Овен. Сейчас не время соглашаться на меньшее, чем ты заслуживаешь.

Телец (20 апреля - 20 мая)

Карта Таро: Иерофант

Вы строго придерживаетесь правил, и это идет вам на пользу.

Вы чувствительны и настроены на то, что будет лучше для всех. Не позволяйте давлению соответствовать увести вас от того, что вы знаете как правильное. Верьте в свои убеждения!

Близнецы (21 мая - 20 июня)

Карта Таро: Рыцарь Пентаклей, перевернутая

Вы зашли в тупик, Близнецы, и, несмотря на то, что вы действительно хотите, чтобы все двигалось вперед, пришло время подождать.

Вам нужно позволить вещам идти своим чередом. Не настаивайте на том, чего вы хотите, просто потому, что вы готовы. Знаки говорят, что пора остановиться и набраться терпения.

Рак (21 июня - 22 июля)

Карта Таро: Рыцарь Мечей, перевернутая

Вы долго боролись из-за какой-то конкретной проблемы, но теперь пришло время отложить меч и довериться судьбе.

Вы изложили свою позицию, и сделать вы можете не так уж много. Поверьте, что вселенная вас поддержит!

Лев (23 июля - 22 августа)

Карта Таро: Мир

Ты делаешь большие дела и достигаешь больших высот, Лео.

Вам не нужно беспокоиться о том, движетесь ли вы в правильном направлении, потому что вы движетесь в правильном направлении. Посмотрите на все, чего вы достигли, и это только начало.

Дева (23 августа - 22 сентября)

Карта Таро: Семерка Пентаклей, перевернутая

Не все идет гладко. Иногда что-то идет не так, и нужно перегруппироваться.

Вы можете чувствовать, что эта неудача огромна, слишком огромна, чтобы вы могли ее преодолеть. Но это будет формировать и развивать ваш характер. Эта ситуация будет тем, что сделает вас такими сильными.

Весы (23 сентября - 22 октября)

Карта Таро: Семерка Жезлов, перевернутая

Сегодня жизненные трудности могут сильно ударить по вам и заставят вас усомниться во всем, что вы делаете.

Вам нужно помнить, что что бы ни случилось в этой жизни, вы выживете.

Ты был создан для этого испытания. Эти трудности ничто по сравнению со всем, что ты уже преодолел. Ты справишься!

Скорпион (23 октября - 21 ноября)

Карта Таро: Маг, перевернутая

Возвращаемся к чертежной доске, Скорпион.

То, что вы пробовали, не сработало, так что теперь вам придется вернуться к исходной точке и начать все заново. На этот раз у вас все получится в кратчайшие сроки.

Стрелец (22 ноября - 21 декабря)

Карта Таро: Королева Пентаклей, перевернутая

Ты думаешь о других или о себе? Ты сейчас слишком эгоцентричен.

Сделайте шаг назад и посмотрите на общую картину. Хотя вы можете быть центром своей вселенной, это не значит, что все остальные поставили вас в центр своей.

Козерог (22 декабря - 19 января)

Карта Таро: Паж Жезлов

Вы получите важное сообщение от знакомого вам человека, который на самом деле не тот человек, от которого вы ожидали услышать.

Не упустите это. Обратите внимание. Есть ценность в том, что вам скажут, даже если вы не чувствуете, что этот человек — подходящий человек для участия.

Водолей (20 января - 18 февраля)

Карта Таро: Двойка Пентаклей

Сейчас вам придется преодолевать непростые времена.

Наконец, это будет балансирующим действием, когда вы берете один ресурс, чтобы заплатить за другой.

Вам следует быть более бережливым и осторожным с деньгами, чтобы в ближайшем будущем не влезать в долги.

Рыбы (19 февраля - 20 марта)

Карта Таро: Король Мечей, перевернутая

Рыбы, сейчас вы повсюду.

Вы можете продолжать проталкиваться и так и не успеть за своими документами или тем, что вам нужно сделать. Вы можете подождать и посмотреть, улучшится ли ситуация. Выбор за вами.

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