Силы обороны успешно контролируют вражеские склады с боеприпасами, что усложняет логистику врага и снижает его огневую мощь.

Процент использования авиации и управляемых авиабомб (КАБ) российскими войсками значительно снизился после того, как Украина получила разрешение от западных партнеров на удары по территории рф с использованием высокоточного оружия.

Об этом сообщил командир батальона ударных беспилотников "Ахиллес" 92 отдельной штурмовой бригады, Юрий Федоренко, в интервью для канала Київ24.

Он отметил, что сокращение применения авиации российскими силами в значительной степени связано с возможностью применения высокоточного оружия, которое позволяет более точно наносить удары и минимизировать необходимость в использовании авиации для удара управляемыми авиабомбами.

"Меньше КАБов прилетает по украинским городам и позициям, что дает Силам обороны больше времени для подготовки позиций и уменьшает огневое воздействие на важные объекты, такие как артиллерия и техника, необходимая для оборонительных действий", — сказал командир батальона.

Кроме того, по словам Федоренко, Силы обороны Украины смогли взять под контроль огневой контроль за вражескими складами с боеприпасами, что осложняет логистику российской армии.

Теперь враг вынужден перемещать и распылять свои боеприпасы, что увеличивает время доставки и снижает количество возможных выстрелов.

Это также сказывается на эффективности ударов и создает дополнительные трудности для российской армии в плане снабжения.

Федоренко подчеркнул, что высокая точность оружия является важным фактором в успешной обороне Украины. Чем меньше выстрелов может сделать противник, тем больше у Сил обороны возможностей для контрмер и эффективной защиты.

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