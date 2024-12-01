Узнайте, что принесет вам ежедневный гороскоп на картах Таро для вашего знака зодиака на 2 декабря.

Вашему вниманию предлагается гороскоп на одной карте Таро для всех знаков зодиака на 2 декабря с прогнозом с использованием нумерологии и астрологии.

Что принесет расклад Таро на одну карту для вашего знака зодиака? Читайте дальше.

Овен (21 марта - 19 апреля)

Карта Таро: Девятка Кубков, перевернутая

Овен, вам нужно минимизировать любые негативные влияния или тяги в неправильном направлении. Постарайтесь не поддаваться влиянию и не делать больше, чем вы знаете, что должны сделать. Упрощайте. Упрощайте.

Телец (20 апреля - 20 мая)

Карта Таро: Девятка Жезлов, перевернутая

Вы ощутили боль отвержения, но, несмотря на все, что вам пришлось пережить, вы все равно встаете и готовы выйти на ринг в следующий раз.

Телец — воин, и какие бы испытания вам ни пришлось пережить, вы найдете способ сделать все наилучшим образом.

Близнецы (21 мая - 20 июня)

Карта Таро: Рыцарь Кубков

Настоящая любовь приходит только тогда, когда ты ее не ищешь, и именно поэтому ты чувствуешь, как стрела Купидона поражает тебя в самое сердце.

Вы пленены и очарованы. Этот человек может быть «тем самым», которого вы ждали всю свою жизнь.

Рак (21 июня - 22 июля)

Карта Таро: Паж Жезлов

Слушайте то, что вам говорят, даже если вы не согласны. Вы можете удивиться, когда кто-то делится с вами так открыто.

Это прекрасно — чувствовать себя заслуживающим доверия и частью чьего-то близкого круга.

Лев (23 июля - 22 августа)

Карта Таро: Башня

Никто не знает, чего ожидать, каждый день. Можно строить планы, но всегда есть отклонение из-за человеческой ошибки или человеческих потребностей.

Ничто не может вас по-настоящему подготовить к тому, когда случается что-то плохое, а вы этого не ожидали. Вы все равно должны сделать все возможное, чтобы подготовиться к неожиданным трудностям.

Дева (23 августа - 22 сентября)

Карта Таро: Иерофант

Всему есть своя причина, и иногда причина в том, что это просто правильно.

На самом деле, у вас есть правила, и у других людей они тоже есть. Попробуйте найти золотую середину и обойти решения, которые уже есть для вас.

Весы (23 сентября - 22 октября)

Карта Таро: Десятка Мечей

Ого, тебя ударили ножом в спину, и тебе потребовалась целая вечность, чтобы преодолеть чувство отвращения, отверженности и разбитого сердца.

Вы все еще не полностью оправились от пережитого, но как только вы сможете осознать природу этих событий, жизнь станет для вас намного легче.

Скорпион (23 октября - 21 ноября)

Карта Таро: Королева Кубков

Вы можете быть такой милой, когда захотите. И это ваша психическая энергия улавливает боль другого человека, когда не было сказано ни слова.

Вы чувствуете, что их любовь просто ждет, когда кто-то ее отдаст, но пока они ведут себя очень сдержанно.

Стрелец (22 ноября - 21 декабря)

Карта Таро: Дурак, перевернутая

Вы не в том положении, чтобы начать что-то новое прямо сейчас, так что закончите то, что начали. Помните, что название этой игры — найти способ достичь своей цели.

Козерог (22 декабря - 19 января)

Карта Таро: Рыцарь Мечей, перевернутая

Вы имеете дело с хулиганом.

Возможно, вы даже не хотите решать эту проблему, но вам следует это сделать.

Когда вы рассказываете человеку, что произошло, и он был причиной, ожидайте отката. Изменения требуют времени.

Водолей (20 января - 18 февраля)

Карта Таро: Маг, перевернутая

Раньше вы знали, как делать определенные вещи, но ваш талант уже не тот, что прежде.

Вам нужно практиковаться. Вместо того, чтобы думать, что делать, или скучать, займитесь чем-то веселым и игривым.

Рыбы (19 февраля - 20 марта)

Карта Таро: Королева Жезлов

Будьте деловыми, Рыбы. Иногда нужно отстраниться и позволить остальному позаботиться о себе самому.

Не все решения основаны на знаниях, которые вы получаете из книги. Что-то просто занимает больше времени.

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