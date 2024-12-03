Владельцы газовых котлов имеют определённые преимущества: современные двухконтурные устройства обеспечивают дом теплом и горячей водой.

Однако такие котлы требуют подключения к электросети для работы насосов, и при отключении электричества они перестают функционировать. Как же решить эту проблему? Рассмотрим основные варианты.

Котел

Простого повербанка для питания газового котла недостаточно. Потребуются мощные аккумуляторы или зарядные станции. Существуют следующие решения:

  • аккумуляторы с источниками бесперебойного питания (ИБП);
  • инверторы с ИБП;
  • системы энергонезависимости (например, EcoFlow, PowerStream, PowerOcean).

Эти устройства способны поддерживать работу котла, а также других бытовых приборов. На рынке представлены три основные категории аккумуляторов:

  • Свинцово-кислотные. Доступные, но менее долговечные.
  • Гелевые. Больше ресурс и стабильность, но дороже.
  • Литий-железо-фосфатные (LiFePO4). Самые надёжные, экологичные и долговечные. Они безопасны в эксплуатации, герметичны и не требуют технического обслуживания. Их цена выше, но вложения оправдываются долговечностью и надёжностью.

Чтобы выбрать подходящую батарею, нужно рассчитать её ёмкость. Настенный котёл обычно потребляет от 60 до 160 Вт/час. Например, для котла мощностью 100 Вт, работающего 6 часов, формула выглядит так:

Для 100 Вт и 6 часов работы при напряжении 12 В потребуется батарея ёмкостью не менее 50 Ah.

Некоторые котлы не запускаются даже при подключении к мощным зарядным станциям, таким как EcoFlow, из-за фазозависимости. Это связано с отсутствием заземления у зарядных устройств.

коммуналка, счетчик, котел

Эксперименты с газовыми котлами и зарядными устройствами могут быть опасны. Все работы с электро- и газовым оборудованием должны проводиться профессионалами. Это гарантирует безопасность и исправность системы.

Владельцы частных домов могут рассмотреть установку солнечных панелей или генераторов, которые обеспечат не только работу котла, но и другие бытовые нужды. А обладателям старых дымоходных котлов повезло ещё больше — они не зависят от электросети. Однако такие устройства требуют регулярного обслуживания и проверки тяги дымохода, чтобы избежать риска отравления угарным газом.

Последние новости Украины:

Напомним, эксперты рассказали, сколько часов зимой не будет света

Как сообщала Politeka, уже скоро стартует пенсионная реформа, украинцам готовят нововведения

Также Politeka писала, что военный рассказал правду об учебе в ВСУ