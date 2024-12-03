С наступлением нового отопительного сезона украинцы готовятся к суровым условиям, которые могут быть осложнены отключениями света и обстрелами.

Владельцы газовых котлов имеют определённые преимущества: современные двухконтурные устройства обеспечивают дом теплом и горячей водой.

Однако такие котлы требуют подключения к электросети для работы насосов, и при отключении электричества они перестают функционировать. Как же решить эту проблему? Рассмотрим основные варианты.

Простого повербанка для питания газового котла недостаточно. Потребуются мощные аккумуляторы или зарядные станции. Существуют следующие решения:

аккумуляторы с источниками бесперебойного питания (ИБП);

инверторы с ИБП;

системы энергонезависимости (например, EcoFlow, PowerStream, PowerOcean).

Эти устройства способны поддерживать работу котла, а также других бытовых приборов. На рынке представлены три основные категории аккумуляторов:

Свинцово-кислотные. Доступные, но менее долговечные.

Гелевые. Больше ресурс и стабильность, но дороже.

Литий-железо-фосфатные (LiFePO4). Самые надёжные, экологичные и долговечные. Они безопасны в эксплуатации, герметичны и не требуют технического обслуживания. Их цена выше, но вложения оправдываются долговечностью и надёжностью.

Чтобы выбрать подходящую батарею, нужно рассчитать её ёмкость. Настенный котёл обычно потребляет от 60 до 160 Вт/час. Например, для котла мощностью 100 Вт, работающего 6 часов, формула выглядит так:

Для 100 Вт и 6 часов работы при напряжении 12 В потребуется батарея ёмкостью не менее 50 Ah.

Некоторые котлы не запускаются даже при подключении к мощным зарядным станциям, таким как EcoFlow, из-за фазозависимости. Это связано с отсутствием заземления у зарядных устройств.

Эксперименты с газовыми котлами и зарядными устройствами могут быть опасны. Все работы с электро- и газовым оборудованием должны проводиться профессионалами. Это гарантирует безопасность и исправность системы.

Владельцы частных домов могут рассмотреть установку солнечных панелей или генераторов, которые обеспечат не только работу котла, но и другие бытовые нужды. А обладателям старых дымоходных котлов повезло ещё больше — они не зависят от электросети. Однако такие устройства требуют регулярного обслуживания и проверки тяги дымохода, чтобы избежать риска отравления угарным газом.

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