Вашему вниманию предлагается гороскоп на одной карте Таро для всех знаков зодиака на 3 декабря с прогнозом с использованием нумерологии и астрологии.

Что принесет гороскоп Таро с одной картой для вашего знака зодиака 3 декабря, читайте дальше.

Узнайте, что принесет вам ежедневный гороскоп на картах Таро для вашего знака зодиака на 3 декабря.

Овен (21 марта - 19 апреля)

Карта Таро: Королева Жезлов

Ты храбр и полон мужества, когда дело касается противостояния своим страхам и движения вперед.

Может быть, это тот факт, что вы так оптимистичны и ничто не может вас по-настоящему сломить. Вы всегда видите вещи такими, какими хотите их видеть, и этот настрой поможет вам получить лучшее от дня.

Телец (20 апреля - 20 мая)

Карта Таро: Восьмерка Пентаклей

Сегодня крайне важно уделять пристальное внимание всем деталям.

Вы не хотите ничего оставлять на волю случая, и если вам нужно выпить крепкого латте или немного вздремнуть за рабочим столом во время обеда, держите свой ум острым, Телец. Не позволяйте ничему ускользнуть от вашего внимания.

Близнецы (21 мая - 20 июня)

Карта Таро: Тройка Кубков, перевернутая

Ваши планы могут не осуществиться из-за непредвиденных обстоятельств, но вы можете почувствовать облегчение.

Часть вас на самом деле не хотела идти на мероприятие или посещать определенное занятие. Есть причины, по которым вы не решаетесь выходить, и поэтому, когда кто-то другой отменяет, кажется, что вселенная вам помогла.

Рак (21 июня - 22 июля)

Карта Таро: Восьмерка Кубков, перевернутая

Вы так долго притворялись, что все хорошо, что никто на самом деле не знает, насколько вы несчастны.

Но, в глубине души, вы грустите и подавлены из-за всяких вещей. Лучше всего начать говорить об этом и снять это бремя с вашей груди.

Лев (23 июля - 22 августа)

Карта Таро: Королева Мечей, перевернутая

Сейчас трудно найти хорошего друга, с которым можно провести время. Все заняты, и у людей есть дела, которые им нужно решать.

Итак, это оставляет вас в темноте и в некотором роде одиноким. Обычно вы не против своего времени для себя, поэтому вы можете воспользоваться этим моментом спада в вашей социальной жизни и наверстать упущенное на работе и сделать то, что вам нужно сделать.

Дева (23 августа - 22 сентября)

Карта Таро: Король Мечей, перевернутая

Вы можете оказаться в проигрыше, когда вам нужны идеи. Это тот случай, когда вам нужно подпитывать свою творческую сторону свежим опытом.

Отправляйтесь на прогулку. Наслаждайтесь фильмом. Прокатитесь по городу, чтобы осмотреть достопримечательности или полюбоваться праздничными огнями. Сделайте что-то, что выведет вас из обыденности.

Весы (23 сентября - 22 октября)

Карта Таро: Сила

Иногда вам нужно глубоко заглянуть в себя и найти то единственное, что поможет вам оставаться достаточно решительным, чтобы идти к своим целям и не сдаваться.

Вы можете отступить и даже оказаться несовершенным, но вы не отступите, как только найдете свой внутренний источник силы.

Скорпион (23 октября - 21 ноября)

Карта Таро: Тройка Жезлов

Сегодня вам предоставляется прекрасная возможность, но вы можете подумать, что она совсем не для вас из-за объема обязанностей, которые она с собой несет.

Но не бойтесь выходить за рамки своих возможностей. У вас будут друзья, которые помогут вам выкарабкаться.

Стрелец (22 ноября - 21 декабря)

Карта Таро: Солнце, перевернутое

Итак, сегодня ты немного выдохся.

Возможно, ты не такой, как обычно, Стрелец, но ты найдешь способ достичь всех своих целей. Ты знаешь, что завтра все будет намного лучше.

Козерог (22 декабря - 19 января)

Карта Таро: Четверка Кубков, перевернутая

Так продолжаться не может, Козерог. Держать в себе чувство обиды нездорово, и это также бесполезно.

Вы переживаете из-за того, что с вами произошло, но отпустите это, потому что если вы этого не сделаете, эти мстительные намерения по-прежнему будут контролировать вашу жизнь.

Водолей (20 января - 18 февраля)

Карта Таро: Туз Пентаклей, перевернутая

Вам придется вложить гораздо больше энергии и усилий, чтобы получить желаемые результаты. Это будет нелегко. Никто не преподнесет вам возможности на блюдечке.

Вы должны заработать свое состояние, и если вы решите отдать жизни только половину того, кем вы являетесь, скорее всего, это все, что вы получите взамен.

Рыбы (19 февраля - 20 марта)

Карта Таро: Король Кубков, перевернутая

Кто-то не честен и не откровенен с вами. Они пытаются обмануть вас и лишить спокойствия.

Возможно, вы никогда не узнаете, что именно это такое, но вы обязательно догадаетесь, кто это!

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