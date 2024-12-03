Узнайте, что принесет вам ежедневный гороскоп на картах Таро для вашего знака зодиака на 4 декабря.

Вашему вниманию предлагается гороскоп на одной карте Таро для всех знаков зодиака на 4 декабря с прогнозом с использованием нумерологии и астрологии.

Что принесет гороскоп на одной карте Таро вашему знаку зодиака? Читайте дальше.

Посмотрите, что приготовила для вас Вселенная.

Овен (21 марта - 19 апреля)

Карта Таро: Десятка Жезлов

Приготовьтесь. День будет наполнен тяжелой энергией, и вы почувствуете, что это тяжелый подъем в гору.

Вам придется найти тот источник силы, который можно найти только глубоко внутри вас. Носите с собой мысль, личное воспоминание, что-то; что угодно, чтобы поддерживать мотивацию до конца дня.

Телец (20 апреля - 20 мая)

Карта Таро: Семерка Жезлов, перевернутая

Сегодня хорошо бы начать все с чистого листа.

Отпускание освобождает ваше время и энергию, чтобы заняться новой работой или какой-то возможностью, которая вас привлекает. Вам не нужно жить прошлым, когда будущее для вас так светло!

Близнецы (21 мая - 20 июня)

Карта Таро: Шестерка Жезлов, перевернутая

Сегодня вы тот, кто всем заправляет. Вам не нужно соответствовать чужим стандартам того, как вам следует жить. Нет, Близнецы. Вам нужно жить по своим собственным правилам.

Вам надоело, что люди пытаются вас загнать в рамки. Теперь пришло время построить жизнь, которую вы хотите прожить, не идя на компромиссы и не жертвуя собственным счастьем.

Рак (21 июня - 22 июля)

Карта Таро: Повешенный, перевернутая

Вы напрасно ждете, что человек, которого вы любите, внезапно станет тем, кем вы хотите его видеть.

Вы тратите свое время. Жизнь так не устроена. Человек должен решить, хочет ли он перемен, а это может быть не так.

Лев (23 июля - 22 августа)

Карта Таро: Двойка Жезлов

Жизнь — это баланс, и когда вы понимаете, кто вы, где вы хотите быть и имеете представление о том, как вы хотите этого достичь, это называется ясностью.

Ты смотришь на вещи свежим взглядом, Лео. И в эти моменты сомнений в себе не позволяй своему разуму отговорить тебя от перемен. Время пришло, и в глубине души ты знаешь, насколько это правильное время.

Дева (23 августа - 22 сентября)

Карта Таро: Пятерка Кубков

Дайте себе разрешение горевать, Дева.

В последнее время вы многое пережили, и у вас не было ни минуты покоя, чтобы осмыслить все, что вы недавно пережили. Вам нужно уделить время, чтобы почтить свои чувства. Позвольте себе просто быть.

Весы (23 сентября - 22 октября)

Карта Таро: Десятка Пентаклей

Сейчас вы находитесь в прочном положении, и это положение не следует воспринимать как должное. Все ресурсы вселенной доступны вам.

Может быть, есть что-то, что вам нужно, так что просите об этом. Не беспокойтесь слишком сильно о том, почему или как, просто знайте в своем сердце, что это произойдет.

Скорпион (23 октября - 21 ноября)

Карта Таро: Луна

Эта карта — знак обмана. Есть вещи, которых вы не знаете и которые вы действительно хотели бы не знать сегодня, но кто-то вам лгал.

И вы будете разочарованы, узнав, что доверие было подорвано, но в конце дня вы вздохнете с облегчением, потому что правда вышла наружу и вы стали свободны.

Стрелец (22 ноября - 21 декабря)

Карта Таро: Тройка Пентаклей

Вы вложили массу усилий и энергии в работу, которую вы сейчас делаете, и вам нужен перерыв, как и всем остальным. Вам нужно немного времени для себя, чтобы подышать и просто расслабиться.

Это ваше время расслабиться, прежде чем все снова вернется к вам. Вы можете чувствовать себя странно, снова имея так много времени для себя, но поверьте, что это хорошо для вас.

Козерог (22 декабря - 19 января)

Карта Таро: Рыцарь Пентаклей, перевернутая

Не все видят вещи одинаково. То, что может быть совершенно очевидным для вас, ускользает от другого человека. Здравый смысл, как говорится, не так уж и обычен.

Вас может расстраивать, что другие не на той же странице. Постарайтесь не судить о том, где находятся люди, даже если вы немного впереди них.

Водолей (20 января - 18 февраля)

Карта Таро: Королева Пентаклей, перевернутая

Вы имеете дело с мастером-манипулятором. Вы можете попытаться заставить этого человека признаться в измене, но этого не произойдет.

Это одна из тех ситуаций, когда вы должны спросить себя, нужно ли вам знать от них, чтобы двигаться дальше? Вы могли бы сделать это без подтверждения или полного закрытия.

Рыбы (19 февраля - 20 марта)

Карта Таро: Паж Кубков

Все восхищаются вами и хотят ассоциироваться с вами. Вы — свет, который мотивирует и вдохновляет людей, и ваша харизма притягивает к вам так много позитивных вещей.

Вы можете выбирать, чего хотите от жизни, и если вы ищете счастье, вы его найдете.

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