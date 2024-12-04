Метеорологи прогнозируют, что зима не будет очень морозной, хотя в отдельные дни температура может опускаться до -10 градусов и ниже.

Синоптики прогнозируют, что положительной новостью является то, что после 21 декабря, дня зимнего солнцестояния, световой день станет постепенно увеличиваться. 21 декабря Солнце находится самое низкое над горизонтом, что делает этот день самым коротким, а ночь – самой длинной.

По словам руководителя отдела метеорологических прогнозов Укргидрометцентра Натальи Голени, первые 10-15 дней декабря ожидается пониженная температура, на 1-2 градуса ниже средних многолетних значений. Дневные температуры будут варьироваться от 1 до 5 градусов тепла, а ночные будут колебаться от 1 до 6 градусов мороза.

Ожидается антициклональная погода с минимумом осадков, а во время прояснений по ночам температура может опускаться до -10 градусов. +5 градусов Однако будет ли снежный покров на Рождество и в новогоднюю ночь, пока неизвестно.

Месячное количество осадков в декабре ожидается в пределах 34-78 мм, а в горных районах – 81-105 мм. Это количество осадков, которое было в ноябре, однако в декабре преимущественно будет снег. 1 мм осадков – это примерно 1 см свежего снега. Снежный покров может укрывать большинство областей, хотя на юге страны устойчивый снег выпадает не каждый год.

В северных областях, таких как Волынская, Ровенская, Житомирская, Черниговская, Киевская и Сумская, начнется зима по-разному. На Волыни и Ровенщине в первые дни декабря будет теплее – до +4-6 градусов днем ​​и до 0 градусов ночью. Затем температура снизится на 2-3 градуса, с дождями и мокрым снегом. В этой области возможны ежедневные осадки, поэтому дороги и тротуары могут становиться скользкими. Такое похолодание будет продолжаться до конца месяца, только 17-19 и 24-26 декабря будет яснее, и осадки прекратятся.

В центральных областях, таких как Винницкая, Черкасская, Кировоградская, Полтавская и Днепропетровская, первая неделя декабря будет холодной, с температурой днем ​​не выше +3 градусов, ночью -1-0 градусов. Осадков почти не будет. Вторая неделя станет теплее, до +5 градусов днем, +1-2 градуса ночью, с дождями и мокрым снегом, больше осадков в Черкасской и Полтавской областях. После 15 декабря температура снова снизится до +2-3 градусов днем, с возвращением ночных морозов.

Восточные области, в частности Харьковская, Донецкая и Луганская, встретят зиму с начала декабря. Холоднее всего будет на Харьковщине, где первая неделя декабря принесет температуры до +2 градусов днем ​​и -1-2 градуса ночью с дождями и мокрым снегом. может снижаться до –5 градусов.

На юге страны (Одесская, Николаевская, Херсонская, Запорожская области и Крым) декабрь будет относительно теплым, с температурой днем ​​до +5 градусов и без сильных морозов. В первой декаде луны могут быть небольшие дожди с мокрым снегом, а во второй декаде температура повысится до +7 градусов днем. В последней декаде декабря похолодает до +3-4 градуса днем ​​и до +1-2 градуса ночью. На Рождество и Новый год ожидается сухая и пасмурная погода, с возможными ночными заморозками к югу от Украины.

Источник: ТСН.

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