В последние месяцы критическая инфраструктура Украины находится под постоянными обстрелами российских ракет, и риск блэкаута становится все более реальным.

Несмотря на высокую эффективность украинского ПВО, важно быть готовыми к разным сценариям, особенно к длительному отсутствию электроэнергии, отопления и водоснабжения.

Для подготовки к возможному блэкауту стоит позаботиться о нескольких ключевых вещах. Если у вас нет генератора, важно иметь в доме теплые вещи, аптечку, одеяла, термобелье, павербанки, газовые баллоны, свечи и керосиновые лампы.

Кроме того, следует позаботиться о запасах продуктов, которые не требуют приготовления и могут долго храниться без холодильника. Это касается консерваций, сублимированных продуктов и сухих пайков, которые можно использовать в случае отключений света.

Особое внимание стоит уделить запасам питьевой воды. Для каждого человека в сутки нужно хотя бы литр воды для питья, а также дополнительный запас для бытовых нужд. Важно заранее подготовить воду для питья и для гигиенических целей, а также правильно маркировать емкости с водой, чтобы не перепутать их предназначение.

Что касается пищи, в случае блэкаута важно иметь продукты, которые можно хранить без холодильника и которые легко приготовить без использования электроэнергии. Например, консервы и сублимированные продукты, которые могут храниться длительное время и не требуют сложного приготовления.

Для разнообразия можно иметь в запасе печенье, хлебцы, орехи и сухофрукты. Если потребуется готовить, можно использовать каши, которые не требуют длительного времени для приготовления.

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