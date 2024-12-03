Оккупанты теперь используют мотоциклы и квадроциклы, что делает их менее опасными для украинской армии по сравнению с бронетехникой.

В течение последних двух недель оккупанты активно пытаются провести атаки, используя тактику массовых "мясных штурмов", при которых большое количество солдат и техники бросается ради продвижения.

Об этом сообщил морпех с позывным "Эней" в эфире телемарафона "Единые новости". По его словам, ключевая тактика противника заключается в массовом штурме с использованием техники, в том числе танков, БРДМ и БМП.

"Несмотря на численное превосходство, морпехи считают, что такая тактика облегчает оборону, так как противник становится уязвимым из-за своей концентрации в одном месте. Когда их много и они вместе, то немножко легче с ними справляться", — подчеркнул морпех.

Ранее на линии фронта против украинской армии действовала 155-я бригада, однако после продолжительных боевых действий она ушла на отдых, уступив место российским воздушно-десантным войскам. Эти силы, по словам "Энея", используют мотоциклы и квадроциклы, что делает их менее опасными для украинской армии по сравнению с бронетехникой.

Кроме того, морпех отметил, что в процессе боевых действий ему и его товарищам не удалось встретить стрелков из КНДР, хотя точное происхождение некоторых военных трудно определить по "запчастям" уничтоженной техники.

Как добавил военнослужащий, командир первой ударной роты батальона ударных БПАК "АХИЛЛЕС", лейтенант Антон Шмагайло, поражать вражеские цели пилотам FPV-дронов становится все сложнее, поэтому дронов нужно еще больше. Кроме того, украинские защитники модернизируют частоты для управления FPV, чтобы противодействовать средствам РЭБ, а также внедряют использование дронов с донаведением.

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