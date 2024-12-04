Вашему вниманию представлен ежедневный гороскоп на 4 декабря с астрологическим прогнозом для всех знаков зодиака на этот день.

Ежедневный гороскоп на 4 декабря, нам придется сделать все возможное, чтобы не сбиться с пути.

Гороскоп на 4 декабря для всех знаков Зодиака уже здесь:

Овен

(21 марта - 19 апреля)

Ваша личная жизнь движется в новом направлении, и это может быть связано с браком или проектом, над которым вы будете работать в течение некоторого времени.

Новолуние происходит в знаке зодиака Стрелец, вашем секторе приключений.

Это не то, что можно делать без тщательного планирования. Поговорите с кем-нибудь, другом или любимым человеком, чтобы узнать, что они думают. Получите обратную связь и посмотрите, как вы себя почувствуете, когда получите ее.

Телец

(20 апреля - 20 мая)

Новолуние происходит в знаке зодиака Стрельца, вашем секторе общих ресурсов.

Берегите себя, так как вы начинаете уставать от многочасовой работы и необходимости прилагать на работе гораздо больше усилий, чем обычно.

Не сдавайтесь сейчас, вы слишком близки к тому месту, где вам нужно быть.

Близнецы

(21 мая - 20 июня)

Новолуние происходит в знаке зодиака Стрельца, вашем секторе обязательств.

Сегодня вас переполняет столько эмоций, столько идей и видений, которые вам захочется осмыслить.

Вы даже можете потерять сон сегодня ночью, слишком много думая и пытаясь понять их все. Расслабьте свой разум, Близнецы, и поверьте, что все, что вам нужно, будет работать для вас.

Рак

(21 июня - 22 июля)

Новолуние происходит в знаке зодиака Стрельца, секторе ваших повседневных обязанностей.

Это правда, что у вас есть склонность делать слишком много, и иногда вы забываете, что вы всего лишь человек.

Отдохни немного от мира, Рак. Пришла твоя очередь отступить и отдохнуть.

Лев

(23 июля - 22 августа)

Новолуние происходит в знаке зодиака Стрелец, вашем секторе творчества. Начните с места благодарности, Лев. Когда вы начинаете день, чувствуя себя хорошо, остальная часть дня ощущается невероятно оптимистично и обнадеживающе

Вам нужно принять мудрое решение. Лев, и это потребует от вас многого. Вы можете нарушить то, что считается нормой, и это требует всей вашей умственной энергии.

Дева

(23 августа - 22 сентября)

Вы готовы взять на себя обязательство? Или вам нужно больше времени?

Новолуние происходит в знаке зодиака Стрельца, вашем секторе дома, месте, которое так нуждается в вас.

Вы можете быть готовы к переезду или поиску нового места жительства. Вы можете быть готовы к смене работы или к принятию предложения, которое вы отвергли ранее, но которое было сделано вам снова.

Весы

(23 сентября - 22 октября)

Новолуние происходит в знаке зодиака Стрелец, вашем секторе партнерских отношений.

Некоторые отношения не будут длиться вечно, и приятно думать, что, возможно, вы встретитесь снова в другом месте и в другое время в будущем.

Любовь помогает вам преодолеть страх, который вы можете чувствовать в своем сердце по поводу будущего. Вы учитесь все больше и больше каждый день, чтобы стать сильнее, чем то, чему вы не доверяете, может случиться с вами.

Скорпион

(23 октября - 21 ноября)

Новолуние происходит в знаке зодиака Стрельца, вашем секторе денег, и никогда не поздно научиться здоровым привычкам в отношении трат, сбережений или поиска подходящего варианта заработка.

Хорошо изучать деньги. Важно знать, как они работают и как заставить их работать на вас. На этой неделе вы можете начать внедрять некоторые шаги, чтобы помочь им работать на вас.

Стрелец

(22 ноября - 21 декабря)

Никогда не поздно что-то изменить в своей жизни. На самом деле, вы уже давно были готовы это сделать.

Новолуние происходит в знаке зодиака Стрелец, секторе вашей идентичности.

Будьте смелее, Стрелец. У вас есть время попрактиковаться и набраться опыта методом проб и ошибок.

Козерог

(22 декабря - 19 января)

Ну, есть вещи, которые вы не можете контролировать. Не нужно себя корить за ситуации, которые складываются не так, как вы ожидали.

Новолуние происходит в знаке зодиака Стрельца, вашем секторе скрытых врагов.

Не жертвуйте своими желаниями и потребностями ради того, кто не уделяет вам ни минуты внимания.

Водолей

(20 января - 18 февраля)

Хорошие вещи приходят к вам, потому что вы хороший человек, и друзья молились за вас.

Новолуние происходит в зодиакальном знаке Стрельца, вашем секторе друзей.

Какой мирный день ожидает вас, Водолей. Ваши проблемы сегодня незначительны, и вам не о чем беспокоиться.

Рыбы

(19 февраля - 20 марта)

Новая работа? Другая карьера? Для вас наступили перемены в энергетике дня.

Новолуние происходит в знаке зодиака Стрелец, в вашем секторе карьеры.

Посмотрите на вещи с позитивной стороны, Рыбы. У вас так много возможностей, что ничто не может помешать вам совершать великие дела.

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