Узнайте, что еще вас ждет 5 декабря, прочитав свой гороскоп Таро по знаку зодиака.

Гороскоп на картах Таро на 5 декабря, это прекрасный день для всех знаков зодиака, даже если хандра грозит вас унизить.

Узнайте, что принесет вам ежедневное гадание на картах Таро для вашего знака зодиака на 5 декабря:

Овен (21 марта - 19 апреля)

Карта Таро:Пятерка Кубков

Любить кого-то настолько сильно, что вы теряете себя в отношениях, — это трудный способ усвоить урок любви к себе и заботы о себе.

Ты дал себе немного больше, чем нужно. Пришло время немного отступить, Овен, и заняться своими потребностями сейчас.

Телец (20 апреля - 20 мая)

Карта Таро: Повешенный

Вы не можете сидеть сложа руки и ждать, пока кто-то другой даст вам разрешение быть тем, кем вы должны быть.

Если вы ждете, пока другой человек скажет вам, когда вы готовы, вы можете ждать очень долго. Слушайте свое сердце.

Близнецы (21 мая - 20 июня)

Карта Таро: Туз Кубков

Когда все части отношений складываются в единое целое, вот тогда вы понимаете, что находитесь там, где вам суждено быть.

Хотя любовь может быть трудно найти, некоторые ее аспекты должны быть легкими. Не пытайтесь изменить кого-то; стремитесь к взаимному принятию.

Рак (21 июня - 22 июля)

Карта Таро: Верховная Жрица

Проницательность и интуиция — это то, что нужно развивать.

Проводите время на природе. Наблюдайте за звездами на небе. Стремитесь понимать вещи с внутренней точки зрения. Ваша душа никогда не направит вас неправильно.

Лев (23 июля - 22 августа)

Карта Таро: Десятка Жезлов

Это трудный день для вас во многих отношениях, но вы обнаружите, что способны нести бремя более эффективно, чем вы себе представляли.

Возможно, сейчас вы не знаете, как прожить этот день, но когда вы пересечете финишную черту, вы удивитесь, насколько вы выносливы!

Дева (23 августа - 22 сентября)

Карта Таро: Колесница

Сейчас не время сдаваться или отказываться от своих мечтаний. Вы поднимаетесь на вершину своей карьеры, и это очень конкурентноспособно.

Но с каждым мгновением, когда вы там держитесь, вы набираете обороты. В конце концов, вы побеждаете благодаря своей выдержке и приобретенным навыкам.

Весы (23 сентября - 22 октября)

Карта Таро: Десятка Мечей

Когда кто-то отворачивается от тебя и показывает, кто он на самом деле, верь ему. Доверие не тому человеку всегда является большим разочарованием.

Вы зададите себе много вопросов и начнете сомневаться в себе, но в конце концов вы увидите тревожные сигналы, которые упустили, и поймете, что вам нужно было сделать, чтобы не попасться на эту уловку в будущем.

Скорпион (23 октября - 21 ноября)

Карта Таро: Влюбленные

Разделенное сердце никогда не бывает легко объединить. Всегда будут вещи, которые вы предпочитаете в одной ситуации другой.

Вам нужно научиться расставлять приоритеты в своих ценностях в это время. Возможно, вы не получите всего, чего хотели, но вы можете получить то, чего хотели больше всего.

Стрелец (22 ноября - 21 декабря)

Карта Таро: Десятка Кубков

Вас окружают прекрасные люди, которые желают вам самого лучшего.

Даже если вы не хотите столько любви и поддержки от других и предпочитаете быть независимым человеком, вы найдете необходимую помощь, если решите обратиться за ней.

Козерог (22 декабря - 19 января)

Карта Таро: Король Кубков

Надеюсь, ваш разум и эмоции придут в равновесие, и вы сможете обрести уверенность в том, чего именно вы хотите добиться.

Понимание своего Большого «зачем» поможет вам сосредоточиться на цели, которую вы хотите достичь.

Водолей (20 января - 18 февраля)

Карта Таро: Девятка Пентаклей

Как говорится в пословице, «на кухне слишком много поваров».

Каждый хочет решить, как что-то будет сделано, добавив свои два цента. Вы можете попросить людей воздержаться от высказывания своего мнения до более позднего времени.

Рыбы (19 февраля - 20 марта)

Карта Таро: Смерть

Конец никогда не бывает легким, но когда вы отпускаете то, что у вас было раньше, вы открываете окно для нового, свежего начала.

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