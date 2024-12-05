Гороскоп Таро по одной карте на 6 декабря, кто-то будет доведен до предела своих возможностей.

Вашему вниманию предлагается гороскоп на одной карте Таро для всех знаков зодиака на 6 декабря с прогнозом с использованием нумерологии и астрологии.

Что принесет гороскоп на одной карте Таро вашему знаку зодиака? Читайте дальше.

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Узнайте, что принесет вам ежедневное гадание на картах Таро для вашего знака зодиака на 6 декабря.

Овен (21 марта - 19 апреля)

Карта Таро: Колесница

Эта карта Таро показывает, что вы столкнулись с проблемой, которая довела вас до предела.

Эта проблема настолько велика, что вам хочется сдаться, но, Овен, вы не должны этого делать.

Вы не из тех, кто сдается, и если вы сможете подождать еще немного, прежде чем сдаться, вы можете быть на удивление довольны конечным результатом.

Телец (20 апреля - 20 мая)

Карта Таро: Верховная Жрица, перевернутая

У вас есть что-то, что вам нужно знать, но никто не снабжает вас информацией. Вы будете последним, кто узнает, и это расстроит вас, Телец, когда вы узнаете, почему.

Кто-то может воздержаться от предоставления вам необходимой информации из-за страха. И хотя это не оправдание их выбора, он такой, какой есть, и именно так все и будет происходить сегодня.

Близнецы (21 мая - 20 июня)

Карта Таро: Девятка Мечей, перевернутая

Произошедшее не могло быть запланировано, и вы разочарованы тем, что ошиблись.

Но, Близнецы, как вы могли знать, что все пойдет именно так? Вы и ваш оптимистичный настрой не предвидели ничего из этого, и это то, за что вам, возможно, труднее всего себя простить. Все равно попытайтесь.

Рак (21 июня - 22 июля)

Карта Таро: Восьмерка Жезлов

Это был напряженный день, но, к счастью, вся тяжелая работа позади. Наконец-то можно вздохнуть, и разве это не приятное чувство?

Используйте этот перерыв от всей спешки жизни, чтобы отдохнуть и расслабиться. Вы заслужили немного времени для себя сегодня.

Лев (23 июля - 22 августа)

Карта Таро: Шестерка Мечей

Жизнь — это перемены, а перемены могут вызвать чувство сомнения, смешанное с сожалением об упущенных возможностях.

Эти моменты предназначены для того, чтобы помочь вам учиться и расти, а не терзать себя. Дайте себе немного благодати и не переживайте по мелочам. Завтра будет новый день.

Дева (23 августа - 22 сентября)

Карта Таро: Смерть

Не все финалы бывают счастливыми, но уже совсем близко нас ждет новое начало.

Вам был дан дар прощания, и, возможно, сейчас вы этого не видите, но начало, которое уже не за горами, будет для вас идеальным.

Весы (23 сентября - 22 октября)

Карта Таро: Мир

Вам нужно выделить время, чтобы сосредоточиться. Есть вещи, на которые вы должны обратить внимание, чистые и простые.

Есть мечты, над которыми вы работаете и которые должны воплотить в реальность. У вас есть проекты, которые вы хотите завершить. Если вы отдадите свое время всем остальным, что тогда останется вам?

Скорпион (23 октября - 21 ноября)

Карта Таро: Семерка Кубков, перевернутая

Не все решения нужно принимать прямо сейчас. Вам нужно время, чтобы все обдумать.

Вы не всегда можете спешить с решением проблемы, особенно той, которую вы не создали. Получите информацию и соберите факты, и не беспокойтесь, если другим придется ждать.

Стрелец (22 ноября - 21 декабря)

Карта Таро: Король Пентаклей, перевернутая

Происходит слишком много событий, так как же, черт возьми, вы собираетесь все это организовать?

Вам придется прекратить то, что вы делаете, чтобы лучше все уладить и иметь больше контроля. Если вы этого не сделаете, это будет вас раздражать, пока ситуация не улучшится.

Козерог (22 декабря - 19 января)

Карта Таро: Шестерка Пентаклей, перевернутая

На поверхность выходят финансовые проблемы, и вы можете обнаружить, что вам нужно заработать немного больше, чтобы просто выйти в ноль.

Сейчас не время сидеть и ждать. То, что вам нужно сделать, это начать наращивать усилия, чтобы зарабатывать больше и тратить меньше.

Водолей (20 января - 18 февраля)

Карта Таро: Десятка Кубков

Возможно, вы встретите свою вторую половинку, но эта связь может оказаться не столь романтической.

Вы можете проезжать мимо района, где живет этот человек. Вы можете встречаться с людьми, с которыми он встречался. Ваша энергия посылает в эфир сигналы о том, что вы готовы и вы близки к тому, чтобы вселенная начала сближать вас двоих.

Рыбы (19 февраля - 20 марта)

Карта Таро: Звезда

Загадай желание и попроси у вселенной то, чего ты хочешь и в чем нуждаешься. В жизни есть так много чудесных вещей, которые ты можешь ожидать. Не беспокойся о том, что если или как.

Все, что вам нужно сделать прямо сейчас, — это быть самим собой и ожидать, что то, что вам предназначено, придет к вам.

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