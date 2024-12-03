Существует много рецептов маринования капусты, и этот – один из самых простых, но с ним капуста всегда получается супервкусной и хрустящей.

Авторка кулинарной книги "Твои лучшие рецепты", украинская фудблогерка Татьяна Юшина показала самый простой рецепт маринованной капусты со свеклой.

"Готовьте сразу! Быстро, просто и очень вкусно! Она получается очень хрустящая и сладенькая! Попробуйте!", – советует кулинар.

На одну капусту массой примерно 1,5-2 кг берем одну свеклу среднего размера. По желанию можно добавить чеснок и острый перец.

Для маринада нам понадобятся следующие ингредиенты:

вода – 1 стакан

уксус 9% - 1 стакан

сахар – 1 стакан

растительное масло - 0,5-1 стакан

соль – 2 ст.л.

черный перец – 6-8 горошин

Капусту нарезаем довольно крупными кубиками, как на видео. Свеклу нарезаем тонкими слайсами и разрезаем их на четыре части.

Для маринада в кастрюле смешиваем воду, уксус, растительное масло, сахар, соль, перец черный горошком и доводим до кипения.

В миску слоями выкладываем нарезанную капусту и кусочки свеклы, можно добавить несколько нарезанных зубцов чеснока и немного острого перца. Заливаем все кипящим маринадом.

Сверху на капусту кладем тарелку дном вверх и ставим груз. Может казаться, что маринада маловато, но потом капуста пустит сок и будет идеально.

На сутки оставляем капусту при комнатной температуре, после чего маринованная капуста готова – перекладываем ее в банку и храним в холодильнике.

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