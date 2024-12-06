Даже если в вашей семье кто-то не любит печень, то такой печеночный торт по рецепту судьи "Мастер Шеф" Владимира Ярославского всем обязательно понравится.

Судья шоу "Мастер Шеф" Владимир Ярославский показал, как приготовить невероятно вкусный и нежный печеночный торт с домашним майонезом.

Для коржей на один большой печеночный торт (сковорода диаметром 26 см) "Мастер Шеф" Владимир Ярославский берет следующие ингредиенты:

печень куриная – 600 г

молоко - 220 г

яйца – 3 шт. (большие)

лук обжаренный – 120 г (~ 200 г сырого)

мука – 110-120 г

соль и молотый перец – по вкусу

растительное масло – 30 г

Для начинки нам понадобится:

морква - 300 г

лук – 350 г

сыр плавленый – 200 г

майонез ~350 г (можно приготовить самостоятельно)

Для домашнего майонеза "Мастер Шеф" Владимир Ярославский сбивает два яичных желтка, 40 г зерновой горчицы, 60 г сметаны, 330 г растительного масла, немного чеснока, соль, перец и лимонный сок по вкусу.

Сначала "Мастер Шеф" Владимир Ярославский готовит морковь и лук. Лук сразу жарим для начинки и коржей. Мелко нарезаем овощи и отдельно обжариваем: морковь – до мягкости, а лук – до прозрачности. 120 г жареного лука отделяем для теста.

Куриную печень зачищаем от пленки и вместе с молоком, яйцами и жареным луком перебиваем блендером до однородности. Добавляем муку, солим, перчим и перемешиваем. Добавляем растительное масло и еще раз перемешиваем.

Жарим печеночные блинчики на разогретой сковороде на среднем огне с обеих сторон.

Для начинки жареную морковь с луком "Мастер Шеф" Владимир Ярославский измельчает и смешивает с плавленым сыром и майонезом.

Формируем печеночный торт, смазывая коржи кремом. Для декора "Мастер Шеф" Владимир Ярославский использовал три вареных яйца, разделив их на белки и желтки, а также мелко нарезанную зелень.

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