Судья шоу "Мастер Шеф" Владимир Ярославский показал, как приготовить невероятно вкусный и нежный печеночный торт с домашним майонезом.
Для коржей на один большой печеночный торт (сковорода диаметром 26 см) "Мастер Шеф" Владимир Ярославский берет следующие ингредиенты:
- печень куриная – 600 г
- молоко - 220 г
- яйца – 3 шт. (большие)
- лук обжаренный – 120 г (~ 200 г сырого)
- мука – 110-120 г
- соль и молотый перец – по вкусу
- растительное масло – 30 г
Для начинки нам понадобится:
- морква - 300 г
- лук – 350 г
- сыр плавленый – 200 г
- майонез ~350 г (можно приготовить самостоятельно)
Для домашнего майонеза "Мастер Шеф" Владимир Ярославский сбивает два яичных желтка, 40 г зерновой горчицы, 60 г сметаны, 330 г растительного масла, немного чеснока, соль, перец и лимонный сок по вкусу.
Сначала "Мастер Шеф" Владимир Ярославский готовит морковь и лук. Лук сразу жарим для начинки и коржей. Мелко нарезаем овощи и отдельно обжариваем: морковь – до мягкости, а лук – до прозрачности. 120 г жареного лука отделяем для теста.
Куриную печень зачищаем от пленки и вместе с молоком, яйцами и жареным луком перебиваем блендером до однородности. Добавляем муку, солим, перчим и перемешиваем. Добавляем растительное масло и еще раз перемешиваем.
Жарим печеночные блинчики на разогретой сковороде на среднем огне с обеих сторон.
Для начинки жареную морковь с луком "Мастер Шеф" Владимир Ярославский измельчает и смешивает с плавленым сыром и майонезом.
Формируем печеночный торт, смазывая коржи кремом. Для декора "Мастер Шеф" Владимир Ярославский использовал три вареных яйца, разделив их на белки и желтки, а также мелко нарезанную зелень.
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