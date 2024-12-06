Шеф-повар и ресторатор, судья "Мастер Шеф" Владимир Ярославский поделился рецептом интересного блюда из своего детства – домашней колбасы из картофеля.

Такая колбаса получается дешевле традиционной мясной, но при этом не менее вкусной, причем как в горячем виде, так и в холодном.

Чтобы приготовить картофельную колбасу, "Мастер Шеф" Владимир Ярославский использует следующие ингредиенты:

картофель - 1 кг очищенного

лук – (100 г к картофелю + 300 г для зажарки)

подбрюшина мясная – 350 г

для аромата также можно добавить немного копченого бекона

сливки жирностью 30% (или домашняя сметана) – 100 г

соль и приправа к картофелю – по вкусу

кишка – 2 метра

Чтобы подбрюшину было удобно нарезать, "Мастер Шеф" Владимир Ярославский немного ее подмораживает. Мелко нарезаем подбрюшину, копченый бекон и 300 г лука.

Поджариваем подбрюшину, чтобы вытопился жир. После этого добавляем бекон и лук и жарим, чтобы лук немного зарумянился.

Сырой очищенный картофель и 100 г лука измельчаем: можно натереть на терке, перекрутить на мясорубке или перебить блендером.

К измельченному картофелю "Мастер Шеф" Владимир Ярославский добавляет сливки, зажарку и смесь специй, хорошо все перемешивает и формирует колбасу, наполняя кишку.

Важно: не наполняйте кишку слишком плотно, чтобы колбаса во время приготовления не треснула, достаточно будет наполовину.

Края кишки завязываем. Выкладываем колбасу в форму по спирали, делаем на ней несколько проколов, немного добавляем воды и отправляем в разогретую до 180 градусов запекаться до румяности с обеих сторон.

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