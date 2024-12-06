Кулинарный эксперт, бывшая судья шоу "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова показала, как приготовить вкусный и сочный мясной рулет для Нового года и других праздников.
Для приготовления мясного рулета "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова берет:
- свиной биток – 1 кг
- лук репчатый – 1 шт.
- петрушка – 5-6 веточек
- уксус яблочный – 50 г
- грибы (шампиньоны) - 250 г
- бекон – 250 г
Для соуса нам понадобятся следующие ингредиенты:
- томатное пюре - 130 г
- горчица острая – 20 г
- растительное масло – 2 ст.л.
- соль – 1 ч.л.
- перец черный молотый - щепотка
- чеснок – 2-3 зубчика
- прованские травы – 1 ст.л.
- кориандр - щепотка
Свиной биток "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова нарезает на куски толщиной примерно 1,5-2 см, накрывает пищевой пленкой и хорошо отбивает.
Дальше звезда "Мастер Шеф" готовит соус. Для этого просто смешиваем до однородности томатное пюре с горчицей, растительным маслом, выжатым через пресс или мелко натертым чесноком, специями и ароматными травами. Каждый отбитый кусок мяса смазываем томатным соусом.
Грибы нарезаем небольшими кусочками и обжариваем на небольшом количестве растительного масла.
Лук нарезаем полукольцами, добавляем мелко нарезанную петрушку, яблочный уксус и немного разминаем.
Собираем рулет на фольге на пергаменте. "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова слоями выкладывает тонкие слайсы бекона, куски мяса в соусе, замаринованный лук и жареные грибы. Последним слоем тоже должен быть бекон. Завязываем рулет кулинарной нитью и заворачиваем в фольгу с пергаментом.
Запекаем рулет в разогретой до 200 градусов духовке в течение 40 минут, затем разворачиваем фольгу и пергамент и запекаем до румяности еще примерно 30 минут.
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