Кулинарный эксперт, бывшая судья шоу "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова показала, как приготовить вкусный и сочный мясной рулет для Нового года и других праздников.

Для приготовления мясного рулета "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова берет:

  • свиной биток – 1 кг
  • лук репчатый – 1 шт.
  • петрушка – 5-6 веточек
  • уксус яблочный – 50 г
  • грибы (шампиньоны) - 250 г
  • бекон – 250 г

Для соуса нам понадобятся следующие ингредиенты:

  • томатное пюре - 130 г
  • горчица острая – 20 г
  • растительное масло – 2 ст.л.
  • соль – 1 ч.л.
  • перец черный молотый - щепотка
  • чеснок – 2-3 зубчика
  • прованские травы – 1 ст.л.
  • кориандр - щепотка

одесский салат от Литвиновой

Свиной биток "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова нарезает на куски толщиной примерно 1,5-2 см, накрывает пищевой пленкой и хорошо отбивает.

Дальше звезда "Мастер Шеф" готовит соус. Для этого просто смешиваем до однородности томатное пюре с горчицей, растительным маслом, выжатым через пресс или мелко натертым чесноком, специями и ароматными травами. Каждый отбитый кусок мяса смазываем томатным соусом.

мясной рулет

Грибы нарезаем небольшими кусочками и обжариваем на небольшом количестве растительного масла.

Лук нарезаем полукольцами, добавляем мелко нарезанную петрушку, яблочный уксус и немного разминаем.

Собираем рулет на фольге на пергаменте. "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова слоями выкладывает тонкие слайсы бекона, куски мяса в соусе, замаринованный лук и жареные грибы. Последним слоем тоже должен быть бекон. Завязываем рулет кулинарной нитью и заворачиваем в фольгу с пергаментом.

Запекаем рулет в разогретой до 200 градусов духовке в течение 40 минут, затем разворачиваем фольгу и пергамент и запекаем до румяности еще примерно 30 минут.

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