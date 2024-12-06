Кулинарный эксперт, бывшая судья шоу "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова показала, как приготовить вкусный и сочный мясной рулет для Нового года и других праздников.

Для приготовления мясного рулета "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова берет:

свиной биток – 1 кг

лук репчатый – 1 шт.

петрушка – 5-6 веточек

уксус яблочный – 50 г

грибы (шампиньоны) - 250 г

бекон – 250 г

Для соуса нам понадобятся следующие ингредиенты:

томатное пюре - 130 г

горчица острая – 20 г

растительное масло – 2 ст.л.

соль – 1 ч.л.

перец черный молотый - щепотка

чеснок – 2-3 зубчика

прованские травы – 1 ст.л.

кориандр - щепотка

Свиной биток "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова нарезает на куски толщиной примерно 1,5-2 см, накрывает пищевой пленкой и хорошо отбивает.

Дальше звезда "Мастер Шеф" готовит соус. Для этого просто смешиваем до однородности томатное пюре с горчицей, растительным маслом, выжатым через пресс или мелко натертым чесноком, специями и ароматными травами. Каждый отбитый кусок мяса смазываем томатным соусом.

Грибы нарезаем небольшими кусочками и обжариваем на небольшом количестве растительного масла.

Лук нарезаем полукольцами, добавляем мелко нарезанную петрушку, яблочный уксус и немного разминаем.

Собираем рулет на фольге на пергаменте. "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова слоями выкладывает тонкие слайсы бекона, куски мяса в соусе, замаринованный лук и жареные грибы. Последним слоем тоже должен быть бекон. Завязываем рулет кулинарной нитью и заворачиваем в фольгу с пергаментом.

Запекаем рулет в разогретой до 200 градусов духовке в течение 40 минут, затем разворачиваем фольгу и пергамент и запекаем до румяности еще примерно 30 минут.

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