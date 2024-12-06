Узнайте, что принесет вам ежедневный гороскоп на картах Таро для вашего знака зодиака на 7 декабря.

Вашему вниманию предлагается гороскоп на одной карте Таро для всех знаков зодиака на 7 декабряс прогнозом с использованием нумерологии и астрологии.

Что принесет гороскоп Таро на одну карту для вашего знака зодиака? Читайте дальше.

Овен (21 марта - 19 апреля)

Карта Таро: Восьмерка Мечей

В последнее время все было безумно, но на этой неделе вас ждут большие перемены.

Боль и страдания, которые ты пережил на прошлой неделе, наконец-то подходят к концу. Ты получаешь чистый лист, Овен.

Телец (20 апреля - 20 мая)

Карта Таро: Паж Пентаклей, перевернутая

Отклонение от курса неизбежно, и чем больше вы испытываете боли и страданий, тем лучше вы осознаете, что необходимо изменить.

Приветствуйте вызовы. Не бойтесь встретиться со своими страхами. Это хорошие моменты во вселенной, и они призваны сделать вашу жизнь лучше.

Близнецы (21 мая - 20 июня)

Карта Таро: Правосудие

У тебя есть право злиться на то, что жизнь была к тебе несправедлива в последнее время. Ты много сделал, чтобы попытаться поступить правильно.

Итак, когда вам придется работать усерднее, чем все остальные, вы спросите: «Что дает?» и усомнитесь в благости вселенной. Вы можете не узнать ответ сразу, но он придет, не волнуйтесь.

Рак (21 июня - 22 июля)

Карта Таро: Отшельник

Вы так долго выставляли себя напоказ, но теперь пришло время отступить и позволить кому-то другому сделать работу. Вам нужен перерыв, так что сделайте его, когда сможете.

Просто расслабьтесь и занимайтесь тем, что вам нравится, не возлагая на себя никаких ожиданий.

Лев (23 июля - 22 августа)

Карта Таро: Двойка Мечей, перевернутая

Хорошо, что ты не решил, что хочешь заняться именно этим проектом.

Большая задержка подтверждает то, что вы уже знали нутром — время было неподходящим. Когда это случится, вы узнаете, и все пойдет гладко.

Дева (23 августа - 22 сентября)

Карта Таро: Король Жезлов

Вы получили огромный объем информации и огромный опыт.

Это то, что выделяет вас среди конкурентов, и почему вы успешно пройдете собеседование и получите работу.

Если вы не собираетесь менять карьеру, то, какую бы возможность вы ни пытались реализовать, она уже ваша.

Весы (23 сентября - 22 октября)

Карта Таро: Суд, перевернутая

Перестаньте задавать себе вопросы. Это только подпитывает вашу нерешительность. Вы можете не знать всех ответов, но нужно ли вам это?

Тебе будет достаточно того, что ты знаешь сейчас. Остальное ты поймешь по ходу дела.

Скорпион (23 октября - 21 ноября)

Карта Таро: Семерка Мечей, перевернутая

Кто-то говорит за вашей спиной и распространяет о вас ложь.

Ужасно, когда ты узнаешь, что человек, которому ты, как ты думал, мог доверять или которого ты никогда не обидел, решил поступить с тобой несправедливо. Ты не хочешь опускаться до их уровня.

Вам нужно подняться выше!

Стрелец (22 ноября - 21 декабря)

Карта Таро: Семерка Пентаклей, перевернутая

Не будь таким нетерпеливым, Стрелец. Ты торопишь события, а потом об этом жалеешь.

Если это занимает слишком много времени или на пути слишком много препятствий и проблем, это может быть признаком того, что Вселенная пытается защитить вас от вреда. Позвольте ей это сделать.

Козерог (22 декабря - 19 января)

Карта Таро: Рыцарь Жезлов, перевернутая

Планы могут не сработать так, как вы хотели. Вас могут попросить отложить или отложить поездку за город.

Могут быть проблемы с погодой, которые сделают поездку невозможной. Сначала это будет разочаровывающим, но когда вы все-таки сможете уехать, вы почувствуете, что задержки обернулись хорошо.

Водолей (20 января - 18 февраля)

Карта Таро: Умеренность, перевернутая

Вы можете попытаться оспорить свою точку зрения, но если человек не желает разделять вашу точку зрения, просто оставьте это на потом.

Вы можете просто позволить им учиться на горьком опыте. Зачем раздражаться без причины, если в этом нет необходимости.

Рыбы (19 февраля - 20 марта)

Карта Таро: Паж Мечей, перевернутая

Сообщение, которое должно было быть доставлено вовремя, не дойдет до вас, если сначала не произойдут какие-то неполадки.

Обязательно проверьте папку со спамом и сообщения, если вы ждете ответа, но он до вас не дошел.

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