Спам на мобильных телефонах стал одной из самых раздражающих и потенциально опасных проблем для пользователей.

Несмотря на то, что многие перешли на мессенджеры для общения, SMS остаются популярным способом передачи информации от банков, магазинов и других организаций.

Однако все чаще владельцы смартфонов получают нежелательные сообщения, на которые они не подписывались. Мошенники и маркетологи нередко добавляют номера пользователей в базы данных без их согласия, нарушая законы о защите персональных данных.

Такие рассылки не только отвлекают, но и могут представлять угрозу, например, содержать вредоносные ссылки.

Встроенные функции смартфонов могут значительно облегчить борьбу со спамом. На устройствах с Android пользователи могут блокировать сообщения через приложение "Сообщения". Достаточно открыть диалог с отправителем, нажать на три точки в правом верхнем углу и выбрать функцию "Добавить в черный список". Кроме того, можно активировать автоматическую блокировку всех номеров, не сохраненных в контактах, через настройки приложения.

На iPhone доступна функция фильтрации сообщений от неизвестных отправителей. Для этого в разделе "Настройки" нужно выбрать "Сообщения" и включить функцию "Фильтрация неизвестных отправителей". Это позволит отправлять подозрительные сообщения в отдельную категорию, исключая их отображение в основном списке.

Некоторые пользователи предпочитают использовать сторонние приложения для фильтрации спама.

Однако такие программы имеют свои недостатки: они требуют настройки ключевых слов для фильтрации, что не всегда эффективно. Более того, спамеры часто обходят такие фильтры, заменяя буквы на похожие символы из других алфавитов.

Если рассылка исходит от известной компании, специалисты советуют обратиться напрямую с запросом на удаление номера из базы. По закону организации обязаны выполнить это требование. В большинстве случаев одного запроса бывает достаточно, чтобы перестать получать ненужные сообщения.

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