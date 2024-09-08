Малина — це врожай, який може принести багато задоволення та користі, але щоб кущі радували смачними ягодами весною, необхідно правильно підготувати їх до зими.

Вкривання малини — це важливий етап догляду за нею, який допомагає зберегти рослини від негоди та морозів. Ми розглянемо, як правильно вкривати малину на зиму та надамо цікаві поради щодо догляду за нею.

Чому важливо вкривати малину

Вкривання малини — це не просто турбота за рослинами, а необхідний захід для її збереження. Морози та гострі перепади температур можуть негативно позначитися на стані кущів та вплинути на врожайність. Вкривання дозволяє утримати тепло та захистити рослини від вітру та снігу.

Коли вкривати малину

Оптимальний час для вкривання малини — це пізня осінь, перед тим як наступить стійка зима. Зазвичай це в середині листопада. Якщо вкривати рослини раніше, то вони можуть почати гнити під укривним матеріалом.

Як правильно вкривати малину

а. Обрізка та прибирання: Перед вкриванням важливо прибрати старі пагони та зрізати слабкі гілки. Це допоможе забезпечити кращу вентиляцію та захистить рослини від захворювань.

б. Мульчування коренів: Мульчування кореневої зони малини шаром соломи або сіна допоможе зберегти тепло та вологу, а також запобігти замерзанню коренів.

в. Використання укривних матеріалів: Для вкривання малини можна використовувати спеціальні матеріали, такі як агроволокно або спанбонд. Важливо підняти матеріал над рівнем кущів, щоб уникнути контакту з листям та гілками.

Якість укривних матеріалів

Обирайте матеріали, які дозволяють рослинам дихати, адже недостаток вентиляції може призвести до гнильці та захворювань. Завдяки дихаючим матеріалам ви забезпечите найкращий захист від морозів та високу вологість в місці укриття.

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