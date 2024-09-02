Благодійний фонд оголосив про надання фінансової допомоги українцям. Дізнайтеся, хто може претендувати на ці виплати і як їх отримати.
Внутрішньо переміщені особи, а також постраждалі від воєнних дій, що проживають у Запорізькій, Харківській, Дніпропетровській та Одеській областях, можуть отримати грошову допомогу від благодійного фонду «Право на захист».
Хто може отримати цю допомогу?
Фінансові виплати у розмірі 3600 гривень на одну особу протягом трьох місяців (загалом 10 800 гривень) можуть отримати:
- Внутрішньо переміщені особи, які набули цього статусу з 24 лютого 2022 року та проживають у Дніпропетровській, Запорізькій, Одеській або Харківській областях.
- Постраждалі від військових дій (особи, житло яких зазнало пошкоджень через бойові дії з 24 лютого 2024 року або у родині яких є поранені внаслідок бойових дій, але не військові) у Дніпропетровській, Запорізькій та Харківській областях.
Критерії для отримання допомоги:
- Домогосподарство, яке складається виключно з осіб похилого віку (60+ років).
- Домогосподарство з трьома або більше дітьми.
- Домогосподарство з дитиною віком до двох років.
- Домогосподарство з вагітною жінкою.
- Домогосподарство з особою з інвалідністю І чи ІІ групи.
Як отримати виплати
Реєстрація на отримання допомоги здійснюється мобільними виїзними групами. Інформацію про дату виїзду можна отримати за телефоном: 0800750104 або через чат-бот.
Для реєстрації потрібно надати такі документи:
- Паспорт громадянина України або закордонний паспорт.
- Податковий номер кожного члена домогосподарства.
- Свідоцтво про народження дітей (для дітей віком до 14 років).
- Дійсний IBAN рахунок українського банку для отримання виплат (копія або фото довідки з реквізитами IBAN-рахунку). Рахунок має бути особистий (не ФОП) і гривневий, відкритий у будь-якому банку України, та дійсний щонайменше ще півроку. Картки «єПідтримка» та «Малятко» не підходять.
- Документи, що підтверджують належність до категорії вразливості (довідки, витяги тощо).
Джерело: napensii
Останні новини України:
Українці можуть отримати штраф за ігнорування повістки: на яку суму покарають ухилянтів
Рідного брата вже мобілізували: українець ухилився від призову, суд його суворо покарав
"Це дуже низько — ховатися": військовий присоромив чоловіків, які ховаються від призову