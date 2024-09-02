Благодійний фонд оголосив про надання фінансової допомоги українцям. Дізнайтеся, хто може претендувати на ці виплати і як їх отримати.

Внутрішньо переміщені особи, а також постраждалі від воєнних дій, що проживають у Запорізькій, Харківській, Дніпропетровській та Одеській областях, можуть отримати грошову допомогу від благодійного фонду «Право на захист».

Хто може отримати цю допомогу?

Фінансові виплати у розмірі 3600 гривень на одну особу протягом трьох місяців (загалом 10 800 гривень) можуть отримати:

Внутрішньо переміщені особи, які набули цього статусу з 24 лютого 2022 року та проживають у Дніпропетровській, Запорізькій, Одеській або Харківській областях.

Постраждалі від військових дій (особи, житло яких зазнало пошкоджень через бойові дії з 24 лютого 2024 року або у родині яких є поранені внаслідок бойових дій, але не військові) у Дніпропетровській, Запорізькій та Харківській областях.

Критерії для отримання допомоги:

Домогосподарство, яке складається виключно з осіб похилого віку (60+ років).

Домогосподарство з трьома або більше дітьми.

Домогосподарство з дитиною віком до двох років.

Домогосподарство з вагітною жінкою.

Домогосподарство з особою з інвалідністю І чи ІІ групи.

Як отримати виплати

Реєстрація на отримання допомоги здійснюється мобільними виїзними групами. Інформацію про дату виїзду можна отримати за телефоном: 0800750104 або через чат-бот.

Для реєстрації потрібно надати такі документи:

Паспорт громадянина України або закордонний паспорт.

Податковий номер кожного члена домогосподарства.

Свідоцтво про народження дітей (для дітей віком до 14 років).

Дійсний IBAN рахунок українського банку для отримання виплат (копія або фото довідки з реквізитами IBAN-рахунку). Рахунок має бути особистий (не ФОП) і гривневий, відкритий у будь-якому банку України, та дійсний щонайменше ще півроку. Картки «єПідтримка» та «Малятко» не підходять.

Документи, що підтверджують належність до категорії вразливості (довідки, витяги тощо).

Джерело: napensii

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