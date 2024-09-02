Згідно з українським законодавством, передбачено доплати до пенсії у розмірі 40% від прожиткового мінімуму.

У відповідності до Закону України №646-IX від 02.06.2020 року, деякі пенсіонери в Україні можуть отримувати доплату до пенсії у сумі 944 гривні, передає видання На пенсії.

Хто має право на доплати

Право на отримання доплат мають пенсіонери старше 80 років, які отримують пенсію за віком, живуть одні і потребують стороннього догляду через стан здоров'я.

Розмір доплати

Доплата складає 40% від прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. У 2024 році цей мінімум становить 2361 гривню, тому щомісячна доплата до пенсії складає 944 гривні.

Як оформити доплати

Щоб оформити доплати, спочатку необхідно отримати висновок лікарсько-консультативної комісії про потребу у сторонньому догляді. З цим висновком, а також паспортом і ідентифікаційним кодом потрібно звернутися до сервісного центру Пенсійного фонду України і подати заяву на оформлення доплат.

Раніше Politeka також писала про те, що у частини пенсіонерів влітку виростуть пенсії завдяки доплатам. Пенсії українців віком старше 70 років зростуть завдяки автоматичним віковим надбавкам. Пенсіонери старше 80 років, які потребують догляду, отримають додаткову фінансову допомогу. Це підвищення спрямоване на підтримку найвразливіших верств населення.

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