Дізнайтеся, хто з пенсіонерів в Україні може отримати повістку під час мобілізації, та які категорії не підлягають призову.

В Україні під час воєнного стану існує обов'язкова мобілізація для військовозобов'язаних чоловіків віком від 25 до 60 років. Але чи торкається це пенсіонерів? Згідно з чинним законодавством, призивати на службу можна чоловіків до 60 років.

Варто зазначити, що в Україні пенсійний вік для чоловіків настає з 60 років, якщо вони мають 31 рік страхового стажу. Це також є граничним віком для військової служби. Однак є особи, які вийшли на пенсію раніше цього віку, зазвичай це шахтарі, металурги та працівники інших професій з підвищеним рівнем шкідливості.

Якщо пенсіонер вийшов на пенсію раніше 60 років і відповідає віковим та медичним критеріям для мобілізації, його пенсійний статус не вплине на можливість отримання повістки.

Хто з пенсіонерів не підлягає мобілізації:

особи старше 60 років;

пенсіонери з інвалідністю;

пенсіонери, які доглядають за особами з інвалідністю;

особи, що вийшли на пенсію раніше пенсійного віку, але мають захворювання, які дозволяють уникнути мобілізації.

Також слід врахувати, що на обліку перебувають військові пенсіонери, які виходять на пенсію, починаючи з 43 років. Їх можуть призвати лише на службу за спеціальністю та на визначену посаду відповідно до військового звання.

Джерело: Телеграф

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