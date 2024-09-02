Сколівський районний суд Львівської області виніс вирок старості села Криве Богдану Габрусю, який був засуджений до 1,5 років тюрми за побиття 73-річної пенсіонерки Христини Бугрінець. Інцидент стався у серпні 2021 року, коли Габрусь, вважаючи, що корова жінки випасалася на сільському стадіоні, напав на неї з дерев’яною палкою.

Суд визнання Габруся винним у заподіянні тяжких тілесних ушкоджень, включаючи переломи пальців і променевої кістки, синці та садна по всьому тілу пенсіонерки. Суд також зобов’язав його виплатити Бугрінець 56 тисяч гривень компенсації за моральну та матеріальну шкоду.

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Спочатку у вересні 2023 року суд виправдав Габруся через порушення кримінального процесуального закону під час досудового розслідування. Проте адвокат потерпілої та прокурор оскаржили це рішення, і справу було передано на новий розгляд.

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Під час повторного слухання Габрусь заперечував свою провину, стверджуючи, що не бив пенсіонерку, а лише намагався відігнати її корову. Однак у ході судового засідання він зрештою визнав свою провину.

Суддя Володимир Микитин оголосив вирок 1 серпня 2024 року. Вирок може бути оскаржений у вищій інстанції.

Джерело: zaxid.net

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