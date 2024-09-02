Сколівський районний суд засудив старосту села на Львівщині Богдана Габруся до 1,5 років тюрми за побиття пенсіонерки.

Сколівський районний суд Львівської області виніс вирок старості села Криве Богдану Габрусю, який був засуджений до 1,5 років тюрми за побиття 73-річної пенсіонерки Христини Бугрінець. Інцидент стався у серпні 2021 року, коли Габрусь, вважаючи, що корова жінки випасалася на сільському стадіоні, напав на неї з дерев’яною палкою.

Суд визнання Габруся винним у заподіянні тяжких тілесних ушкоджень, включаючи переломи пальців і променевої кістки, синці та садна по всьому тілу пенсіонерки. Суд також зобов’язав його виплатити Бугрінець 56 тисяч гривень компенсації за моральну та матеріальну шкоду.

Спочатку у вересні 2023 року суд виправдав Габруся через порушення кримінального процесуального закону під час досудового розслідування. Проте адвокат потерпілої та прокурор оскаржили це рішення, і справу було передано на новий розгляд.

Під час повторного слухання Габрусь заперечував свою провину, стверджуючи, що не бив пенсіонерку, а лише намагався відігнати її корову. Однак у ході судового засідання він зрештою визнав свою провину.

Суддя Володимир Микитин оголосив вирок 1 серпня 2024 року. Вирок може бути оскаржений у вищій інстанції.

Джерело: zaxid.net

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