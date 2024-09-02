Українські біженці в Швейцарії все частіше стикаються з відмовами у наданні тимчасового захисту через посилення вимог та перевірок.

Українські біженці стикаються з дедалі більшою кількістю відмов у наданні тимчасового захисту в Швейцарії. Уряд відхиляє заяви на отримання цього статусу з різних причин.

Як повідомляє Swissinfo.ch, Державний секретаріат з питань міграції (SEM) Швейцарії надав статистику щодо надання тимчасового захисту. З початку війни в Україні 2,5 тисячі українців отримали відмову.

Заявки на статус захисту S розглядаються ретельніше, і кількість відхилених заяв зростає. У травні рекордна кількість відмов склала 170 осіб, а 104 особам статус було анульовано через зловживання.

Чиновники пояснюють, що у випадку виявлення ознак шахрайства, таких як надання неправдивої інформації або приховування фактів, проводиться розслідування для скасування тимчасового захисту.

Станом на 2024 рік близько 67 тисяч українських біженців отримали тимчасовий захист у Швейцарії. У 26 тисячах випадків статус було призупинено через виїзд осіб з країни.

Кількість заяв на отримання статусу S також зменшується: у червні їх було близько 1,2 тисячі.

Основні причини відмов у наданні захисту

Головна причина відмови полягає в тому, що українські біженці прибувають до Швейцарії з інших європейських країн, де вже отримали захист і мають право повернутися.

Деякі громадяни намагаються оскаржити відмови в суді. Федеральний адміністративний суд відхилив кілька десятків таких скарг за останні місяці.

До числа апеляцій входять випадки, коли громадяни мали статус захисту в Бельгії, Британії, Литві чи Румунії, а також візи до Канади або США.

Статус також втрачають люди, які скоюють кримінальні правопорушення, здійснюють заборонені поїздки на батьківщину або перебувають в інших країнах.

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