Влада готується до опалювального сезону 2024-2025, збільшуючи видобуток газу та обіцяючи стабільні ціни, проте в майбутньому можливе подорожчання.

Влада прагне забезпечити енергетичну незалежність на опалювальний сезон 2024-2025, використовуючи газ українського видобутку і стабілізуючи ціни. Зокрема, компанія "Нафтогаз" активно звітує про успіхи у нарощуванні видобутку.

Розповідаємо про можливі проблеми з газом і очікувані ціни на зиму.

Чи вистачить газу для опалювального сезону?

Голова групи "Нафтогаз" Олексій Чернишов розповів, що компанії продовжують збільшувати видобуток газу, впроваджуючи нові технології та ефективно працюючи з наявними ресурсами, навіть у східних областях, попри воєнні виклики.

"Ми перевищили планові показники на 2%. Робота триває не лише в центральних і західних регіонах, але й у східних", — зазначив Чернишов.

Для підтримки видобутку "Нафтогазу" потрібно інвестувати мільярди доларів у нові родовища та технології, оскільки існуючі родовища виснажені на 80%. Нові свердловини є дорожчими і складнішими в бурінні.

До повномасштабного вторгнення Україна значною мірою залежала від імпортного газу. У 2021 році видобуток складав 19,7 млрд куб. м. У 2022 році через війну та міграцію населення споживання знизилося з 28,8 млрд до 19,5 млрд куб. м, а видобуток скоротився на 1,28 млрд куб. м. У 2023 році обсяг видобутку зрівнявся з показниками 2021 року, а споживання було на 31% меншим, ніж до війни.

Міністр енергетики Герман Галущенко зазначив, що цього року обсяг споживання газу має досягти рівня видобутку.

"У 2023 році споживання склало 19,8 млрд кубометрів. Ми повинні забезпечити такий же рівень видобутку", — сказав Галущенко.

Скільки коштуватиме газ взимку?

Під час війни ціни на газ регулює "Нафтогаз". Тариф не змінювався з 2021 року і становить 7,96 грн за куб. м. За даними "Української енергетичної біржі", біржова ціна газу становить 15,6 грн за куб. м.

Компанія запевняє, що завдяки мораторію вартість газу залишатиметься незмінною до квітня 2025 року.

Однак у майбутньому можливе підвищення вартості цієї комунальної послуги.

Джерело: Oboz

Останні новини України:

Недостатньо стажу для виходу на пенсію: що можна зробити, щоб не залишитись без виплат на старості

Українців чекає низка виплат у липні: від яких організацій можна отримати грошову допомогу

Бусом привезли до ТЦК: чоловік категорично відмовився від мобілізації, чим закінчилась історія