У Дніпрі затримали заступника директора та завідувача відділення двох коледжів за хабарі за зарахування на навчання для отримання відстрочки від призову.

У Дніпрі прокуратура викрила керівництво двох державних коледжів, яке вимагало хабарі за зарахування на денну форму навчання, що дозволяло призовникам отримати відстрочку від військової служби. Про це повідомила Дніпропетровська обласна прокуратура.

За даними слідства, заступник директора та завідувач заочного відділення цих коледжів були затримані під час отримання 2 тисяч доларів США. Освітяни обіцяли не створювати штучних перешкод для абітурієнтів та вплинути на позитивні рішення членів приймальної комісії.

Їм інкримінують вимагання та одержання неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 369-2 КК України). Наразі правоохоронці вирішують питання щодо обрання запобіжних заходів та відсторонення підозрюваних від займаних посад. Досудове розслідування триває, а його проведення контролюють слідчі поліції Дніпра.

Раніше Politeka також писала про те, що завідувачка одного з відділень одеської лікарні потрапила під слідство за обіцянку оформити інвалідність родичу призовника. Вона вимагала понад 1500 доларів за свої послуги, але так і не отримала грошей, за що тепер їй загрожує тюремне ув’язнення.

За цим фактом проти медикині порушили кримінальну справу за частиною 2 статті 369-2 Кримінального кодексу України за отримання неправомірної вигоди.

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