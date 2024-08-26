Співробітника Сумського районного управління поліції підозрюють у вимаганні хабара у $1500 за повернення сільськогосподарської техніки.

Під процесуальним керівництвом Сумської обласної прокуратури співробітнику Сумського районного управління поліції Головного управління Нацполіції в Сумській області пред'явлено підозру у вимаганні та отриманні неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України).

За даними слідства, підозрюваний вимагав 1500 доларів США від підприємця за повернення вилученої сільськогосподарської техніки. Спочатку поліцейський отримав 500 доларів США, а 2 серпня 2024 року був затриманий під час передачі решти суми.

На даний момент, за клопотанням слідчого та прокурора, підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 242 тис. 240 грн.

Досудове розслідування ведеться слідчими четвертого слідчого відділу Територіального управління ДБР у місті Полтаві, спільно зі співробітниками СБУ в Сумській області, під процесуальним керівництвом прокуратури.

Нагадуємо, що відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

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