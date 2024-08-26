У Волинській області чоловіка засудили до трьох років позбавлення волі за відмову від отримання "бойової" повістки та ухилення від мобілізації.

У Волинській області місцевий житель відмовився прийняти "бойову" повістку, що призвело до судового розгляду. Нововолинський міський суд засудив його до трьох років позбавлення волі за ухилення від мобілізації.

Як зазначено у вироку, оприлюдненому в Єдиному державному реєстрі судових рішень, чоловік перебував на військовому обліку з 2007 року. 15 квітня 2024 року він особисто відмовився отримати повістку, подавши письмову відмову, і не з’явився на пункт збору.

Обвинувачений визнав свою провину, пояснивши, що не пішов на службу через необхідність доглядати за літніми батьками, які потребують його допомоги.

Суд призначив чоловіку три роки тюремного ув'язнення. До набуття вироку законної сили запобіжні заходи до нього не застосовувалися. Суд також зазначив, що вирок може бути оскаржений.

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