Українським пенсіонерам повідомили про необхідність термінового звернення до Пенсійного фонду для перерахунку пенсій у разі зміни особистих даних або життєвих обставин.

Пенсійний фонд України (ПФУ) повідомив про можливість коригування або збільшення пенсійних виплат у зв’язку з певними змінами в житті пенсіонерів. Громадяни повинні оперативно інформувати про нові обставини.

Детальна інформація щодо цього розміщена на офіційному сайті ПФУ. За яких умов можливий перерахунок пенсійних виплат?

Як зазначають у ПФУ, перерахунок пенсій може бути здійснений у деяких випадках. Для цього необхідно подати спеціальну заяву до Пенсійного фонду.

Підставами для перерахунку можуть бути:

початок або припинення трудових відносин;

реєстрація або припинення діяльності як фізичної особи-підприємця (ФОП);

зміна, набуття або втрата особливого статусу пенсіонера.

У разі настання однієї з перелічених ситуацій, пенсіонер зобов'язаний протягом 10 днів звернутися до Пенсійного фонду з відповідною заявою. Якщо цього не зробити, ПФУ на основі даних з державних реєстрів може самостійно дізнатися про зміни та утримати частину пенсії.

"Щоб не втратити право на виплати, пенсіонери повинні своєчасно повідомляти Пенсійний фонд про будь-які зміни в персональних даних, що необхідні для коректного оформлення документів," — наголошують у фонді.

Це питання регулюється ст. 16 Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування".

Також пенсіонери повинні звернутися до Пенсійного фонду у випадках:

отримання ID-картки замість паспорта старого зразка;

заміни паспорта у разі втрати попереднього;

зміни прізвища, імені або по батькові;

отримання нового реєстраційного номера облікової картки платника податків (РНОКПП);

зміни адреси постійної реєстрації.

Повідомити про ці зміни можна:

особисто, відвідавши сервісний центр Пенсійного фонду;

дистанційно через портал або застосунок ПФУ.

Щоб повідомити про зміни онлайн, потрібно:

Авторизуватися в особистому кабінеті за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП); Зайти в розділ "Про пенсійне забезпечення"; Обрати пункт "Заява на перерахунок пенсії"; Заповнити заяву та завантажити скановані копії документів (паспорт, ідентифікаційний код, трудова книжка); Сформувати заяву та надіслати її до Пенсійного фонду.

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