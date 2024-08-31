Пенсійний фонд України (ПФУ) повідомив про можливість коригування або збільшення пенсійних виплат у зв’язку з певними змінами в житті пенсіонерів. Громадяни повинні оперативно інформувати про нові обставини.
Детальна інформація щодо цього розміщена на офіційному сайті ПФУ. За яких умов можливий перерахунок пенсійних виплат?
Як зазначають у ПФУ, перерахунок пенсій може бути здійснений у деяких випадках. Для цього необхідно подати спеціальну заяву до Пенсійного фонду.
Підставами для перерахунку можуть бути:
- початок або припинення трудових відносин;
- реєстрація або припинення діяльності як фізичної особи-підприємця (ФОП);
- зміна, набуття або втрата особливого статусу пенсіонера.
У разі настання однієї з перелічених ситуацій, пенсіонер зобов'язаний протягом 10 днів звернутися до Пенсійного фонду з відповідною заявою. Якщо цього не зробити, ПФУ на основі даних з державних реєстрів може самостійно дізнатися про зміни та утримати частину пенсії.
"Щоб не втратити право на виплати, пенсіонери повинні своєчасно повідомляти Пенсійний фонд про будь-які зміни в персональних даних, що необхідні для коректного оформлення документів," — наголошують у фонді.
Це питання регулюється ст. 16 Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування".
Також пенсіонери повинні звернутися до Пенсійного фонду у випадках:
- отримання ID-картки замість паспорта старого зразка;
- заміни паспорта у разі втрати попереднього;
- зміни прізвища, імені або по батькові;
- отримання нового реєстраційного номера облікової картки платника податків (РНОКПП);
- зміни адреси постійної реєстрації.
Повідомити про ці зміни можна:
- особисто, відвідавши сервісний центр Пенсійного фонду;
- дистанційно через портал або застосунок ПФУ.
Щоб повідомити про зміни онлайн, потрібно:
- Авторизуватися в особистому кабінеті за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП);
- Зайти в розділ "Про пенсійне забезпечення";
- Обрати пункт "Заява на перерахунок пенсії";
- Заповнити заяву та завантажити скановані копії документів (паспорт, ідентифікаційний код, трудова книжка);
- Сформувати заяву та надіслати її до Пенсійного фонду.
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