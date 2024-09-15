Коли одна людина стверджує, що їй нудно, художник ніколи не нудьгує.

Мистецтво дає нам нове життя, нове натхнення, красу, магію, втечу, а що отримують митці за свої турботи? Нічого.

Отже, хто найартитичніші знаки зодіаку?

1. ТЕРЕЗИ (23 вересня - 22 жовтня)

Швидше хобі, ніж справжній талант, Терези відмінно підходять для того, щоб витрачати час на хороший художній проект. Вони можуть бути не дуже хороші в цьому, але вони намагаються.

Вони люблять моделі літаків та всі інші дрібнички зі світу мистецтва. Творчі та амбітні, Терези, можливо, ніколи не стануть великими, але посередність — гарне місце для них, щоб реалізувати свою любов до невеликих виробів.

2. ОВЕН (21 березня – 19 квітня)

Овен має дуже щиру потребу в новизні та інноваціях, що призводить його до справді цікавих кар'єрних виборів. Ви знайдете Овна в галузі як візуальних, так і літературних мистецтв, здебільшого на керівних посадах.

Вони люблять структуру і форму, і коли Овен залучений до творчого проекту, він вкладає в нього всього себе. Перфекціонізм тут працює для них, не кажучи вже про чесну любов до того, що вони роблять.

3. СТРІЛЕЦЬ (22 листопада - 21 грудня)

Якби тільки людина могла жити тільки мистецтвом... Якби таке могло статися, то ця людина була б Стрільцем. Цей знак зодіаку бачить все як мистецтво, і хоч вони самі дуже гарні у створенні речей — як візуальних, так і музичних — вони також дуже гарні у сприйнятті краси практично у всьому.

Стрілець може бачити красу у смерті, як і у всьому житті. Світ видається Стрільцеві прекрасним і жахливим місцем, але він завжди артистичний, як і вони самі.

4. ЛЕВ (23 липня - 22 серпня)

Лев не просто займається мистецтвом - вони займаються мистецтвом добре, з рішучістю і часткою перфекціонізму. Коли Лев виходить на сцену, всі очі спрямовані на цю обдаровану людину; вони - художники екрану та сцени.

Вони становлять нашу квоту розваг на все життя. Ніхто не може показати вам гарне проведення часу, як Лев, особливо якщо це хороше проведення часу складається з театральної вистави, де Лев — зірка.

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