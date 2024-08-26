ПриватБанк запустив удосконалені мобільні банкомати, які можуть автономно працювати до 24 годин, щоб забезпечити доступ до банківських послуг у віддалених та прифронтових регіонах.

Державний банк "ПриватБанк" удосконалив мобільні банкомати, які забезпечують доступ до банківських послуг у найвіддаленіших населених пунктах. Тепер ці пристрої можуть працювати автономно до 24 годин.

Про це повідомляє пресслужба банку.

Деталі щодо оновлених мобільних банкоматів ПриватБанку

Як зазначили в банку, в кінці серпня поточного року у віддалених районах Чернігівської області почне функціонувати оновлена версія мобільного банкомату.

"ПриватБанк запускає нову версію мобільного банкомату, здатного працювати автономно до 24 годин. Цей комплекс забезпечує тривалу роботу навіть у найвіддаленіших населених пунктах", — йдеться у повідомленні.

Член правління ПриватБанку з питань роздрібного бізнесу Дмитро Мусієнко повідомив, що зростає попит на послуги таких банкоматів у прифронтових регіонах. За два місяці кількість користувачів мобільних банкоматів збільшилася втричі, тому банк вирішив продовжувати розвиток цього соціального проєкту. Влітку банк налагодив тісну співпрацю з місцевими громадами, які інформують населення про графік роботи мобільних банкоматів.

Планується, що мобільні банкомати обслуговуватимуть не лише населення регіонів без банківської інфраструктури, але й військових у тилових районах, де немає доступу до банкоматів.

Мобільні банкомати відповідають найвищим стандартам безпеки як для клієнтів, так і для співробітників банку.

Автономність мобільного банкомату забезпечують:

комплекс сонячних панелей;

акумулятори;

система супутникового інтернету;

інші інженерні рішення.

Які послуги доступні у мобільному банкоматі?

Банк нагадує, що ресайкл-моделі мобільних банкоматів надають такі послуги:

видача готівки;

здійснення платежів та переказів;

оформлення депозитів;

погашення кредитів;

страхування.

Актуальна інформація про роботу банку в умовах воєнного стану та мапа працюючих відділень, банкоматів і терміналів самообслуговування доступна за посиланням.

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