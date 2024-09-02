Українці можуть отримати 16 тисяч гривень на оздоровлення дітей у 2024 році завдяки розширенню програми "єОздоровлення" та новій географії закладів.

Українці, які мають дітей, можуть скористатися програмою "єОздоровлення" та отримати 16 тисяч гривень для придбання путівки. У 2024 році розширено географію закладів, де батьки можуть купити путівки.

Про це повідомляє Міністерство соціальної політики. Хто має право на отримання коштів у 2024 році У рамках програми "єОздоровлення", яка діє за принципом "гроші ходять за дитиною", путівки більше не розподіляються вручну. Батьки можуть отримати гроші на картку і самостійно оплатити путівку в обраний заклад.

Кошти від держави надходять на рахунок у ПриватБанку, який відкривають спеціально для цієї виплати.

Батьки зможуть обрати путівку серед закладів, що беруть участь у програмі.

Розмір виплати на одну дитину становить 15,98 тисяч гривень (п’ять прожиткових мінімумів для дітей віком 6-18 років). Однак загальна вартість оздоровлення залежатиме від категорії дитячого закладу.

Право на отримання путівки мають:

Діти з інвалідністю з малозабезпечених сімей;

Діти з багатодітних малозабезпечених родин.

Сервіс доступний, якщо дитина не отримувала путівки до дитячих закладів оздоровлення та відпочинку у 2024 році за рахунок державних або місцевих бюджетів.

Географія закладів відпочинку Цього року заклади, що беруть участь у програмі, знаходяться в областях:

Вінницька

Волинська

Закарпатська

Івано-Франківська

Львівська

Рівненська

Тернопільська

Чернівецька

Хмельницька

Київ

На відміну від 2023 року, заклади можуть бути не лише в карпатському регіоні, але й мати вищу категорію.

Переглянути заклади, що вже долучилися до програми, можна за цим посиланням.

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