В Україні введено нову субсидію для аграріїв, що працюють у зонах бойових дій, з можливістю отримання до 2000 грн за гектар оброблюваних угідь.

В Україні з’явилась нова державна допомога, яка адресована аграрним підприємствам. Ця субсидія, запроваджена Урядом, підтримує сільськогосподарських виробників у районах, де можливі або вже тривають бойові дії.

Згідно з інформацією на Урядовому порталі, ця ініціатива спрямована на зменшення фінансового тиску на фермерські господарства.

"Ми усвідомлюємо, наскільки складно проводити посіви та збирати врожай на цих територіях, тому підтримка наших людей, які працюють у таких умовах, є нашим пріоритетом," — заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Аграрії отримуватимуть субсидію за кожен гектар оброблюваних угідь, які засіяні або засаджені сільськогосподарськими культурами для врожаю поточного року.

Розмір субсидії залежить від близькості земель до лінії бойового зіткнення:

Для зон можливих бойових дій — 1000 грн за гектар.

Для зон активних бойових дій — 2000 грн за гектар.

Також найближчим часом планується запровадження пільг для бізнесу, який працює у зонах бойових дій, поблизу них або на деокупованих територіях. Такі підприємства зможуть претендувати на кредитування на спеціальних умовах.

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