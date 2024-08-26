У Верховній Раді тривають обговорення можливого зниження віку мобілізації до 20 років, хоча це питання офіційно не розглядалося на комітеті.

Обговорення можливого зниження віку мобілізації до 20 років тривають у кулуарах Верховної Ради, хоча офіційно це питання не стоїть на порядку денному. Народні депутати зазвичай обережно коментують зміни в мобілізаційному законодавстві, і особливо це стосується теми зниження призовного віку.

Федір Веніславський, депутат від фракції "Слуга народу" і член парламентського комітету з питань національної безпеки і оборони, зазначає, що коментарі щодо мобілізаційного законодавства можуть мати серйозні наслідки. Він підкреслює, що висловлення особистих думок у такій делікатній сфері повинно бути дуже обережним.

Наразі складно визначити, чи дійсно нардепи планують знижувати віковий поріг для мобілізації. З одного боку, депутати стверджують, що це питання офіційно не розглядалося.

"На комітеті поки що не розглядалося і не розглядається", — підтверджує Юрій Здебський, член оборонного комітету від "Слуги народу".

Федір Веніславський також зазначає, що наразі існує узгоджена позиція, згідно з якою зниження віку мобілізації не розглядається. Олексій Гончаренко підтверджує це, зазначаючи, що таких законопроєктів у Верховній Раді немає.

"Подібна ініціатива є радше думкою окремих депутатів і поки не обговорюється в комітеті з питань національної безпеки, оборони та розвідки", — наголошує Ігор Копитін, член комітету від "Слуги народу".

Водночас Олександр Федієнко, також член оборонного комітету від "Слуги народу", зазначає, що пів року тому військові висловлювали пропозиції щодо зниження віку мобілізації. Однак наразі це питання є предметом лише обміну думками серед депутатів.

Отже, питання зниження віку мобілізації офіційно не розглядалося на комітеті, але обговорення серед депутатів тривають.

Джерело: Телеграф

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