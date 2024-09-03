У Vodafone повідомили своїм клієнтам про подвоєний обсяг ГБ та хвилин від мобільного оператора.

Vodafone повідомив про те, як отримати "Вдвічі більше в Україні".

Мобільний оператор Vodafone у Фейсбук пояснив, про що йде мова.

"При активації тарифів Vodafone Joice Start, Joice Pro, Joice Max ви отримаєте подвоєний обсяг ГБ та хвилин для перших трьох пакетів послуг з моменту здійснення першого дзвінка. Сплачуйте вартість пакета послуг за вашим тарифом та отримуйте вдвічі більше розмов з рідними та вдвічі більше перегляду улюбленого контенту", - йдеться у повідомленні Vodafone.

У коментарях українці поділилися проблемами, які у них виникли при користуванні Vodafone, зокрема, що стосується роботи операторів.

"У вас є хтось живий в службі підтримки??? 3й день пишу- як у бездну. Лише приходять повідомлення - почекайте. Я так розумію, ви взагалі відмовились від сервісу?",

Мобільний оператор Vodafone відповів:

"Оператори працюють 24/7. Якщо у чаті є черга, необхідно почекати на відповідь. Також, можете звернутись за номером 111 або в приватні повідомлення наших офіційних сторінок в соціальних мережах. Наприклад, в приватні повідомлення цієї спільноти. Будемо раді допомогти!".

"В чаті бувають черги:( Якщо відповідь на своє питання не отримали, будемо вам раді в приватних повідомленнях групи!", - додали у Vodafone.

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