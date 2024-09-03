До вашої уваги представлений щомісячний гороскоп Таро на вересень для всіх знаків зодіаку з прогнозом на наступні 30 днів.

Щомісячний гороскоп на одній карті Таро на вересень року для всіх знаків зодіаку .

Майже напевно з наближенням вересня ми всі запитуємо себе, як він настав так швидко.

Ось щомісячний розклад Таро вашого Зодіаку на вересень. Успіхів, живіть довго і процвітайте!

Щомісячне ворожіння на одній карті Таро на вересень:

Овен (21 березня — 19 квітня): Шістка Кубків

Те, над чим ви працювали останні кілька місяців у плані кохання та романтики, ось-ось замкнеться: ваша праця тепер приносить плоди, і під «роботою» ми маємо на увазі зусилля та повагу, які ви вкладаєте у ваші стосунки.

Вересень року принесе вам мир, на який ви заслуговуєте; зараз не час для суперечок, і вам особисто нема на кого сваритися.

Зараз ви в хорошому місці, Овен, і це буде охоплювати вас протягом місяця. Кохання буде глибоким і значущим, і ви зрозумієте, наскільки воно важливе для вас.

Телець (20 квітня - 20 травня): Туз Жезлов, перевернутий

Вересень принесе вам можливість - і хоча вона може здатися неймовірно вдалою, вам доведеться добре все обміркувати, перш ніж приймати будь-які рішення.

Вам потрібно вирішити, чи принесе ця можливість вам стільки користі, скільки ви думаєте, тому що у всьому цьому є щось, чого ви не бачите, і тому у вас складається враження, що ця велика операція може виявитися масштабнішою, ніж вона є. насправді.

Це гарний час для вас, щоб знайти відповідь у своїй душі - і правду того, що каже вам ваша інтуїція. Тут немає «неправильного» способу щось робити, але є життєвий урок, який ви засвоїте на шляху. Будьте пильні.

Близнюки (21 травня - 20 червня): Сімка Жезлів

У вас все добре, Близнюки, і це головним чином тому, що ви не збилися зі шляху, тобто дотримувалися своїх принципів і ставилися до себе з повагою.

Ваша самооцінка зростає з кожним днем, проте цього місяця ви можете зазнати випробування.

Якщо є щось, що залишилося подолати, то це одна проблема, що турбує, з минулого. Не має значення, наскільки ви просунулися, ви не зможете успішно відпустити цю маленьку річ.

Протягом вересня ви розширите свої знання про те, як звільнитися та позбутися того, що вас стримує. Це може виглядати як терапія чи курс духовності – навіть медитація вам допоможе.

Зараз саме час цим зайнятися.

Рак (21 червня - 22 липня): П'ятірка Пентаклей

Ви зараз у потрібному місці, у потрібний час. Все вибудовується відповідно до ваших потреб. Це означає і кохання, і гроші.

У вересні ви зосередите більшу частину своєї енергії на домі та людях, які там мешкають разом з вами.

Здається, всі у вашій родині готові взяти участь; це схоже на здійснення мрії.

Жодних суперечок і зухвалих зауважень — хто б міг подумати, що таке може статися, та все ж ця П'ятірка Пентаклей припускає, що цей місяць принесе сімейне щастя — а чи є місце краще за будинок, милий будинок, для вас, Раку?

Лев (23 липня - 22 серпня): Туз Пентаклей, перевернутий

Витягнути Туз Пентаклей - це позитивний момент, незалежно від того, прямий він чи перевернутий, як є. Коли його перевернуть, це попередження, і оскільки це масть Пентаклею, його турбота — гроші.

Вересень — це місяць заробляння грошей для вас, але слід пам'ятати, що вам слід виявляти обачність щодо того, як ви їх витрачаєте.

Можливо, ви давно не заробляли стільки грошей, і тому раптово почуваєтесь мільярдером. І хоча це приємне почуття, мудрість місяця полягає в тому, як ви заощаджуєте свої гроші, а не в тому, як ви їх витрачаєте.

Діва (23 серпня - 22 вересня): Четвірка Жезлов, перевернута

У вересні вас, Діви, запрошуватимуть на безліч заходів, і це вас дуже порадує, оскільки ви прагнете світського життя.

Ну, вона тут і вона абсолютно прекрасна. Ця карта чудова – і хоча вона у вас перевернута, ви можете зрозуміти її значення так: Не вигоряйте.

Є багато людей, які люблять вас і хочуть, щоб ви були поруч, але ви надто багато часу провели в тривозі, чекаючи на зустріч з ними, і у вас може виникнути спокуса перестаратися — навіть у вихідні.

Намагайтеся розпорядитися так, щоб ви могли насолоджуватися всім. Ви бажані, ви кохані, ви в безпеці - тепер насолоджуйтесь усім цим у міру.

Терези (23 вересня - 22 жовтня): Десятка Жезлов

Світ - ваша устриця, якщо ви налаштовані на устриць, звичайно. Тут очевидна можливість, але не просто можливість — ось та, на яку ви чекали.

Очікування зробило вас більш терплячим; за останні кілька місяців ви засвоїли кілька дуже важливих уроків, і тепер настав час застосувати все, чого ви навчилися.

Ви ось-ось отримаєте бажане, але ви довго і наполегливо думали про те, що саме це таке, і тепер, коли це кришталево ясно у вашій свідомості, ви можете з легкістю здійснити це.

Коли двері відчиняться, будьте там і увійдіть до них, оскільки вони відчиняться тільки для вас і ні для кого іншого.

Скорпіон (23 жовтня - 21 листопада): Трійка Пентаклей, перевернута

Вересень, дасть вам розуміння того, як ви дивитеся на світ. Ви відчуєте щось, що вас струсить. Це не зруйнує вас і не загрожуватиме життю, але змусить вас переглянути свій власний вибір.

Це перший крок до зростання... коли ви сумніваєтеся у собі, це непогано, це означає навчитися справлятися зі своїми власними обмеженнями.

Ви оволодієте цим. Що б не трапилося з вами у вересні, ви знайдете уроки, які варто засвоїти. Висновок тут — ви, знайдете власну мудрість, яка залишиться з вами на все життя.

Стрілець (22 листопада - 21 грудня): Четвірка Пентаклей

У вересні ви можете відчути бажання створити якнайбільше речей, поринаючи при цьому в думки, а не в дії.

Те, що ви є надмірно натхненним, Стрілець, і для звичайної людини це може здатися чудовим — і так воно і є.

Однак це може означати, що ви настільки переповнені чудовими ідеями, що кожна з них бореться за місце у вашій голові, а це означає, що вона так і не реалізується.

Отже, цей вересень присвячений ідеям... і дуже малій творчості. Це також може означати, що наступний місяць стане для вас святом творчості. Ви ніколи не знаєте, що з вами буде, але одне ви знаєте напевно: коли б це не сталося, це буде чудово.

Козеріг (22 грудня - 19 січня): Сімка Пентаклей, перевернута

Ставки у вересні високі, і, як завжди, ви готові ризикнути. Це пов'язано з роботою і може дати велику віддачу, якщо ви прислухаєтеся до власного досвіду.

Робота — це не те, з чого можна глузувати, насправді ви знаєте, що саме докладаючи зусиль, ви отримуєте бажаний результат, але попередження тут у тому, що чогось не вистачає; вам не вистачає частини головоломки, і для того, щоб досягти поставленої мети вам потрібно переглянути свою роботу.

Кінець близький, але ви не отримаєте готового продукту, поки не з'ясуйте, що ви помилково забули додати суміш. Ви гарні, Козеріг, але навіть ви можете помилятися.

Водолій (20 січня - 18 лютого): Вісімка Кубків, перевернута

Водолії, можливо, ви налаштовані на місячну вечірку, і це тому, що в ці дні вам все здається чудовим.

У будинку порядок, особисте життя не заважає, і ви почуваєтеся на висоті. Все це трохи п'янить, і як тільки це вдаряє вам у голову, ваші плани летять у вікно.

Вересень буде одним з тих місяців, коли ви отримуєте небагато, а потім втрачаєте небагато. Якщо, наприклад, ви заробляєте додаткові гроші - прийде рахунок, який вимагатиме виплатити ці додаткові гроші.

Це здасться несправедливим, але це буде збалансовано. Вересень – гарний місяць для вас, і ви отримаєте цю вечірку – просто вона може не тривати місяць.

Риби (19 лютого - 10 березня): П'ятірка Жезлов

Ця карта завжди цікава, оскільки вона завжди означає великі можливості, але лякаючу презентацію. Це означає, що ваше бажання ось-ось здійсниться - і це, звичайно, не викликає приємних відчуттів і не виглядає позитивно.

Відбувається те, що у вашому житті відбуваються різкі зміни, і щоб дістатися добра, вам доведеться пройти через каламут, і цей шлях дійсно не вселяє у вас надій. Ось у чому справа - вам доведеться за це триматися.

Вам потрібно забруднитись, щоб точно знати, наскільки чистим ви можете стати. Це складна інтерпретація, але по суті це означає, що вам потрібно пройти через щось негативне цього місяця вересня, щоб дістатися позитиву.

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