Ваш гороскоп на другу половину вересня, Ви можете відчути себе трохи не у своїй тарілці протягом перших кількох днів місяця.

Сезон Терезів починається 22-го вересня, зосереджуючи вашу увагу на романтичних відносинах та особистій рівновазі.

Ви захочете використати час, щоб побалувати себе та своїх близьких, оскільки ця енергія спрямована на те, щоб схилитися до кохання та не сумувати.

Овен

Ви будете в настрої допомагати більшу частину місяця, дорогий Овен, оскільки сезон Діви активує ваше бажання віддавати і допомагати іншим. Новонабута вдячність за здорові звички та постійний графік також нарине на вас, надихаючи вас взяти під контроль свій фізичний добробут.

Телець

Ваша творча сторона буде активною цього місяця, оскільки сезон Діви активує область вашої карти, яка керує самовираженням, надихаючи вас на творчі хобі та пристрасні проекти. Недоліком цієї потужної космічної енергії є те, що ви можете бути надмірно критичними до своєї власної роботи, позбавляючи задоволення ваших натхненних починань. Зробіть собі перерву та постарайтеся не надто аналізувати свій набір навичок.

Близнюки

Якби ваш простір потребував деякої роботи, зараз було б ідеальним часом, щоб зайнятися такими проектами! Сезон Діви виділить сектор вашої карти, який керує будинком, надихаючи вас на організацію, ремонт та турботу про будь-які куточки вашого житла, які потребують упорядкування. Після півтора року застрягання будинку, цілком логічно, що вам потрібна зміна обстановки, і оновлення зовнішнього вигляду вашого місця не тільки радуватиме око, а й підніме вам настрій.

Рак

Ви будете обережніші зі своїми словами в першій половині місяця, маленький краб, оскільки Сонце в Діві виділяє сектор вашої карти, який управляє спілкуванням. Легко відкласти убік свої почуття в ім'я спільної роботи, і атмосфера буде суперпродуктивною, даючи вам перевагу, коли справа дійде до вирішення проблем. Просто постарайтеся не перестаратися, коли дійде до вирішення проблем інших людей.

Лев

Після всіх веселощів, які ви провели у святковий сезон Лева, ймовірно, настав час перевірити свої особисті фінанси.

Будь то рефінансування вашого будинку, відкриття нової кредитної лінії або погашення боргу, ваші зусилля окупляться з лишком прямо зараз, наблизивши вас до ваших грошових цілей.

Діва

Хоча ваш знак сумно відомий тим, що допомагає тим, хто не може допомогти собі сам, вам слід зробити крок назад цього місяця на користь задоволення потреб. Оскільки Сонце яскраво світить у вашому знаку, Всесвіт буде налаштований балувати вас, і було б соромно витрачати цей імпульс на мрії інших.

Терези

Ви можете випробувати деякі, здавалося б, випадкові прозріння щодо ваших поведінкових моделей або відносин, які спочатку важко проковтнути, але зрештою ви виявите, що ці усвідомлення є прихованим благословенням.

Енергія тут діятиме як космічна рятівна благодать, даючи вам можливість задіяти свою більш м'яку сторону, тому будь-які зміни, які вам потрібно буде зробити, не будуть відчуватися як такий шокуючий перехід.

Скорпіон

Якщо вам здається, що всі ваші друзі розважаються без вас, постарайтеся не приймати це на свій рахунок.

Люди будуть налаштовані на спілкування протягом усього вересня. Енергія тут зробить вас більш привабливим, ніж будь-коли, і якщо ви докладете трохи додаткових зусиль для спілкування з друзями через текстові повідомлення та соціальні мережі, ви можете бути впевнені, що ці соціальні запрошення почнуть надходити

Стрілець

Ця частина вересня може здатися роботою і відсутністю розваг, оскільки сезон Діви виведе ваше професійне життя на новий рівень. Хоча ваша ефективність буде на рекордно високому рівні, вам потрібно буде пам'ятати про те, що ви підтримуєте хороші організаційні та планові звички, інакше ви легко можете відчути себе перевантаженим та працювати понаднормово. Намагайтеся робити випадкові добрі справи.

Козеріг

Не плутайте синхронність із збігом, дорогий Козеріг, тому що цього місяця всесвіт зробить все можливе, щоб направити вас! Сезон Діви запалює сектор у вашій карті, який керує духовністю та вищим мисленням, даючи вам можливість задіяти свій містичний бік. Зверніть увагу на символи, що повторюються, яскраві сни або будь-яких тварин-відвідувачів, які перетинають ваш шлях, оскільки вони можуть бути завуальованими посланнями з іншого боку.

Водолій

Навколишнім краще триматися за свої місця, тому що сезон Діви виявить вашу особисту силу, зробивши вас силою, на яку доведеться рахуватися. Ви часто граєте мило з іншими, дорогий Водолій, але цього місяця ви не будете в настрої для ігор, оскільки космічний клімат надихає вас серйозно ставитись до своїх цілей.

Ви часто граєте мило з іншими, дорогий Водолій, але цього місяця ви не будете в настрої для ігор, оскільки космічний клімат надихає вас серйозно ставитись до своїх цілей.

Риби

Сезон Терезів може бути не вашим коханим, дорогі Риби, але цей сонячний транзит – необхідне зло для вас, оскільки космічний клімат підштовхує вас стати організованішими. Ви схильні плисти за течією, але Всесвіт попросить вас активізуватися та взяти на себе більше контролю над своїм здоров'ям, цілями, пристрасними проектами та розкладом.

Ви від природи творча людина, тому для вашого успіху необхідно знайти цікаві та веселі способи реалізації цих змін.

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