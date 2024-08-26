Гороскоп на тиждень з 26 серпня до 1 вересня для всіх знаків Зодіаку, астрологи повернулися зі свіжим ворожінням.

На що ви чекаєте від наступних 7 днів? Астрологи розкажуть про Ваш знак Зодіаку .

Ось щотижневий прогноз усіх сонячних знаків від астронома на картах Таро Соні Малік.

Овен (21 березня – 19 квітня)

Гарний тиждень для вас попереду. На вас чекає великий успіх. Настав час побалувати жінок навколо вас, чи то ваша мати, дружина чи сестра.

Телець (20 квітня – 20 травня)

Цей тиждень може принести вам добрі новини. Гарний час для вас, відсвяткуйте із сім'єю.

Близнюки (21 травня – 20 червня)

Цього тижня ви можете вирушити у подорож. У вас є його благословення, і вам просто потрібно подбати про своє здоров'я.

Рак (21 червня – 22 липня)

Якщо ви чекали на весілля, то цього тижня ви можете отримати хороші новини. Бережіть своє здоров'я.

Лев (23 липня – 22 серпня)

Переконайтеся, що ви одягаєтеся щодня. У вас може з'явитись можливість піти в якесь особливе місце.

Діва (23 серпня – 22 вересня)

Не дуже гарний тиждень для вас на цьому тижні. Вам потрібно залишити своє его осторонь і поговорити з сім'єю про речі.

Терези (23 вересня – 22 жовтня)

Ви дбаєте про своє здоров'я? На цьому тижні у вас можуть діагностувати проблеми зі здоров'ям. Змініть свій раціон та будьте здорові.

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Скорпіон (23 жовтня – 21 листопада)

Ви можете отримати добрі можливості, пов'язані з бізнесом, нерухомістю чи послугами. Не проґавте це. Будьте пильні.

Стрілець (22 листопада – 21 грудня)

Гарний тиждень для вас. Прийміть пораду та благословення від старших, перш ніж робити щось нове. Не вкладайтеся в жодні нові проекти цього тижня.

Козеріг (22 грудня – 19 січня)

Ви можете запланувати подорож на цьому тижні. Слідкуйте за своїми грошима, не давайте їх нікому у борг.

Водолій (20 січня – 18 лютого)

Гарний час для вас цього тижня. Вам потрібно збалансувати своє життя, щоб досягти успіху. На цьому тижні ви можете отримати хороші новини.

Риби (19 лютого – 20 березня)

Гарний час для вас цього тижня. У вас може з'явитись можливість відвідати нове місце. Якщо ви плануєте щось нове, наприклад, купівлю нерухомості або народження дитини, це добрий час для вас.

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