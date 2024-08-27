Євген Клопотенко розкрив секрет, як приготувати соус для бургера, як у МакДональдсі, та поділився рецептом смачного чізбургера.

Відомий американський фастфуд поки не представлений в Україні, але замість того, щоб сумувати, Євген Клопотенко приготував чізбургер і поділився рецептом, як приготувати соус для бургера, як у МакДональдсі. Хоча точна рецептура залишається загадкою, Клопотенковий варіант максимально наближений за смаком. Якщо хочете приготувати соус для бургера, як у МакДональдсі, читайте далі.

Інгредієнти: Фарш зі змішаної яловичини та свинини; булочка для бургера; квашені огірки; червона цибуля; сир; кетчуп; кумин.

Для того щоб приготувати соус для бургера, як у МакДональдсі: 150 г червонокачанної капусти; 50 г вершкового масла; 15 г солодкої гірчиці; 100 мл червоного вина; 5 г зіри; дрібка крохмалю (за бажанням).

Спосіб приготування: Сформуйте котлету з фаршу. Для кращої форми та соковитості, покладіть котлету в морозильник, поки займаєтеся іншими компонентами. Розріжте булочку для бургера навпіл і підсмажте в духовці кілька хвилин для хрусткості або обсмажте на сухій сковороді. Квашений огірок наріжте тонкими слайсами під кутом 45 градусів. Для одного бургера знадобиться 3-4 слайси. Очистіть червону цибулю і наріжте її тонкими кільцями або дрібними кубиками. Щоб приготувати соус для бургера, як у МакДональдсі, дрібно нашинкуйте 150 г червонокачанної капусти. На сковороді розтопіть 50 г вершкового масла, додайте капусту, 15 г солодкої гірчиці та 5 г зіри.

Тушкуйте на середньому вогні. Коли капуста стане м'якою, додайте 100 мл червоного вина і тушкуйте ще кілька хвилин. Перекладіть капусту в блендер і збийте до однорідної маси. За потреби загустіть соус дрібкою крохмалю і перемішайте. Для гладкої консистенції можна протерти соус через сито. Обсмажте котлету після того, як дістанете її з морозильної камери. Переверніть один раз, посоліть за смаком і залиште на сковороді ще на 30 секунд. Нижню частину булочки змастіть соусом з червонокачанної капусти. Верхню частину – кетчупом. Викладіть на нижню частину цибулю кубиками, посипте кумином, додайте слайси огірка та підсмажену котлету. На котлету покладіть два слайси сиру, накрийте верхньою булочкою, змащеною кетчупом.

Тепер ви знаєте, як приготувати соус для бургера, як у МакДональдсі, і можете здивувати своїх близьких домашньою версією улюбленого фастфуду.

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