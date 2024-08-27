Відомий шеф-кухар Ектор Хіменес-Браво разом із суперфіналістом "МастерШеф. Професіонали-4" Антоном Гільчуком взявся приготувати незвичайну закуску з цибулі, використовуючи звичні інгредієнти в новому світлі.
Гості приносили Ектору інгредієнти, знайомі кожному українцю, і шеф-кухар пропонував приготувати з них щось унікальне. Антон обрав цибулю, щоб приготувати незвичайну закуску з цибулі, яку Ектор вирішив перетворити на Каталонську цибулю.
Каталонська цибуля
Інгредієнти:
- Цибуля порей — 1 шт.
- Чебрець — 1 гілочка.
- Перець солодкий — 2 шт.
- Мигдалеві пластівці — 45 г.
- Помідори — 2 шт.
- Перець чилі — 1 шт.
- Вода — 25 мл.
- Зелена цибуля — 35 г.
- Сухарі панірувальні — 40 г.
- Олія оливкова — 45 мл.
- Червоний винний оцет — 30 мл.
- Часник — 1 зубок.
- Фундук — 20 г.
- Сіль, перець.
Приготування:
Щоб приготувати незвичайну закуску з цибулі, спочатку очистьте цибулю порей від зеленого листя та розріжте її вздовж. Змастіть оливковою олією, посоліть, поперчіть і додайте гілочку чебрецю. Запікайте в мультипечі.
Для соусу діп: змастіть олією перці та помідори, запечіть їх у духовці, потім охолодіть і очистьте від шкірки. Подрібніть овочі до пастоподібного стану та додайте дрібно нарізані часник, зелену цибулю, фундук і перець чилі. Заправте спеціями, оливковою олією та оцтом.
Цей рецепт допоможе вам приготувати незвичайну закуску з цибулі, яка здивує своїм смаком і презентацією. Насолоджуйтесь результатом, приготувавши незвичайну закуску з цибулі за рецептом від Ектора Хіменес-Браво.
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