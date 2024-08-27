Дізнайтеся, як приготувати незвичайну закуску з цибулі за рецептом Ектора Хіменес-Браво, використовуючи прості інгредієнти в новому кулінарному форматі.

Відомий шеф-кухар Ектор Хіменес-Браво разом із суперфіналістом "МастерШеф. Професіонали-4" Антоном Гільчуком взявся приготувати незвичайну закуску з цибулі, використовуючи звичні інгредієнти в новому світлі.

Гості приносили Ектору інгредієнти, знайомі кожному українцю, і шеф-кухар пропонував приготувати з них щось унікальне. Антон обрав цибулю, щоб приготувати незвичайну закуску з цибулі, яку Ектор вирішив перетворити на Каталонську цибулю.

Каталонська цибуля

Інгредієнти:

Цибуля порей — 1 шт.

Чебрець — 1 гілочка.

Перець солодкий — 2 шт.

Мигдалеві пластівці — 45 г.

Помідори — 2 шт.

Перець чилі — 1 шт.

Вода — 25 мл.

Зелена цибуля — 35 г.

Сухарі панірувальні — 40 г.

Олія оливкова — 45 мл.

Червоний винний оцет — 30 мл.

Часник — 1 зубок.

Фундук — 20 г.

Сіль, перець.

Приготування:

Щоб приготувати незвичайну закуску з цибулі, спочатку очистьте цибулю порей від зеленого листя та розріжте її вздовж. Змастіть оливковою олією, посоліть, поперчіть і додайте гілочку чебрецю. Запікайте в мультипечі.

Для соусу діп: змастіть олією перці та помідори, запечіть їх у духовці, потім охолодіть і очистьте від шкірки. Подрібніть овочі до пастоподібного стану та додайте дрібно нарізані часник, зелену цибулю, фундук і перець чилі. Заправте спеціями, оливковою олією та оцтом.

Цей рецепт допоможе вам приготувати незвичайну закуску з цибулі, яка здивує своїм смаком і презентацією. Насолоджуйтесь результатом, приготувавши незвичайну закуску з цибулі за рецептом від Ектора Хіменес-Браво.

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