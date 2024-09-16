Деякі люди більш схильні до того, щоб їх кидали, ніж інші, і це багато в чому пов'язане з астрологією.

Однак не будьте надто суворими до себе, тому що той факт, що вас постійно кидають, може бути багато в чому пов'язаний з вашим знаком зодіаку .

Ось знаки зодіаку, які завжди кидають, та чому.

1. БЛИЗНЮКИ (21 травня - 20 червня)

Люди з цим знаком зодіаку авантюрні, веселі та сповнені енергії. Вони хочуть дослідити світ і дізнатися про все, що можуть. Вони здаються надзвичайно товариськими та цікавими, що часто приваблює людей. Близнюки не мають проблем з пошуком партнера, але у них можуть виникнути проблеми з його утриманням.

Оскільки вони постійно рухаються і прагнуть нових взаємодій, Близнюки можуть змусити свого партнера відчувати себе покинутим або не таким особливим з часом. Близнюки також не можуть не бути кокетливими, що може дійсно змусити їхнього партнера почуватися некомфортно і невпевнено.

Після того, як їхнє початкове хвилювання спадає, Близнюки можуть здатися надто нестабільним партнером. Близнюки - один із знаків зодіаку, які завжди кидають; однак вони так оптимістично ставляться до життя, що це їх рідко турбує.

2. РАК (21 червня – 22 липня)

Раками, як правило, керують емоції. Вони швидко закохуються і вступають у стосунки, часто передчасно. Рака вкрай важко дізнатися, і вони настільки чутливі, що їхні почуття легко зачепити і вплутатися в суперечку. Часто Рак відчуває емоції, які навіть йому важко контролювати, не кажучи вже про його партнерів. Через жалість до себе, частих перепадів настрою та егоїзму Рак насилу утримує партнера у своєму житті.

3. ДІВА (23 серпня - 22 вересня)

Хоча у Діви дуже методичний підхід до життя, вони часто настільки точні та регламентовані, що здаються своїм партнерам нудними. Часто зациклюючись на деталях, Діві може бути важко відхилитися від своєї рутини, через що з ними важко жити та спілкуватися. Вони часто відомі своєю критиканством, що може зашкодити їхнім стосункам.

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